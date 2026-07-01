GMKtec presenta el mini-PC G5S, económico y compacto

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GMKtec presenta el mini-PC G5S, económico y compacto

En el mundo de las tecnologías modernas, la armonía entre la compacidad y el rendimiento es cada vez más importante. GMKtec ha presentado su nuevo mini-PC, el modelo G5S. Este dispositivo atrae la atención de los usuarios no solo por sus dimensiones diminutas, sino también por su precio asequible y sus capacidades técnicas suficientes para tareas de oficina. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, está previsto que el nuevo modelo salga a la venta oficialmente el 9 de julio. La característica principal del dispositivo es su tamaño extremadamente pequeño, con unas dimensiones de solo 72 x 72 x 44,5 mm. Su peso es de 206 gramos, lo que permite llevarlo en casi cualquier bolso o incluso en un bolsillo.

Especificaciones técnicas y sistema de refrigeración

Como corazón del modelo GMKtec G5S se ha elegido el procesador quad-core Intel Celeron N5095 Jasper Lake, lanzado en 2021. Aunque este chip no pertenece a la última generación, posee la potencia suficiente para el trabajo diario con documentos, navegación por internet y consumo de contenido de vídeo. El dispositivo está equipado con 8 GB de RAM LPDDR4-2400.

A pesar de su pequeño tamaño, los fabricantes han abordado seriamente el sistema de refrigeración. Un sistema de refrigeración silencioso, compuesto por un ventilador integrado y tubos de calor de cobre, garantiza un funcionamiento estable durante largos periodos. Teniendo en cuenta que tales soluciones suelen encontrarse en torres de mayor tamaño, el trabajo de los ingenieros de GMKtec es encomiable.

Interfaces de conexión y precios

En cuanto a los puertos, el G5S ofrece amplias posibilidades a los usuarios. El chasis del dispositivo cuenta con las siguientes interfaces:

  • 3 puertos USB 3.2;
  • 2 puertos HDMI 2.0 (posibilidad de conectar dos monitores simultáneamente);
  • red RJ45 con una velocidad de 1 Gbps;
  • puerto USB-C destinado a la alimentación.
Para el almacenamiento de datos, el dispositivo dispone de una ranura SSD en formato M.2 2242. En el mercado chino, la versión de este mini-PC con 128 GB de memoria se valora en 170 dólares, mientras que la versión de 512 GB ronda los 270 dólares.

La demanda de estos ordenadores compactos también está creciendo en el mercado de Uzbekistán. Especialmente para centros educativos, terminales de punto de venta y oficinas en casa donde ahorrar espacio es fundamental, dispositivos como el GMKtec G5S pueden ser una de las soluciones más óptimas. Su asequibilidad y amplio conjunto de puertos lo convierten en una estación de trabajo multifuncional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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