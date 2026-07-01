Xiaomi cambia las reglas del mercado: el primer dispositivo NAS de la empresa bate récords

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha causado un verdadero revuelo en el mercado de dispositivos de almacenamiento de datos con su primer almacenamiento conectado a la red (NAS). El nuevo producto presentado por la empresa sorprende no solo a los usuarios comunes, sino también a los especialistas del sector por su precio y capacidades técnicas. Según informa Ixbt.com, las cifras de ventas han sido varias veces superiores a lo esperado. Esto lo indica Ixbt.com en su noticia.

El aspecto más sorprendente del nuevo dispositivo NAS se refleja en su política de precios. La versión con una capacidad de 4 TB se ofrece en el mercado a un precio de 2299 yuanes (aproximadamente 338 dólares). Este paquete incluye dos discos duros (HDD) Western Digital Red Plus con una capacidad de 2 TB cada uno. Lo más curioso es que el precio total de estos discos en el mercado minorista puede ser más caro que el propio dispositivo.

Guerra de precios: el dispositivo sale gratis para el usuario

Según los cálculos de los analistas, el precio actual de mercado de un solo disco Western Digital Red Plus de 2 TB es de aproximadamente 1159 yuanes. Por lo tanto, solo los dos discos superan los 2300 yuanes. Esto significa que los clientes de Xiaomi obtienen prácticamente gratis todo el sistema NAS, su CPU, chasis y software, al precio de los discos duros.

La situación es aún más interesante con los modelos superiores de 8 TB y 16 TB. Estas versiones también cuentan con discos profesionales de la serie Western Digital Red, y comprarlos por separado sería significativamente más caro que el precio de todo el sistema. Esta agresiva estrategia de marketing ha permitido a la marca Xiaomi entrar con fuerza en un nuevo segmento.

Demanda sin precedentes y planes futuros

La reacción de los consumidores a una oferta tan ventajosa no se hizo esperar. Una vez iniciado el crowdfunding en la plataforma Xiaomi Mall, se recaudaron 7 millones de yuanes (1 millón de dólares) en solo 3 minutos. Unas horas después, esta cifra superó los 13 millones de yuanes. Estas cifras demuestran cuán alta es la demanda de sistemas de almacenamiento en la nube personales.

Teniendo en cuenta que el interés por el almacenamiento seguro de datos y los servidores personales también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, el producto de Xiaomi será sin duda atractivo para los usuarios locales. Aunque por ahora el dispositivo está destinado principalmente al mercado interno, el lanzamiento de una versión global podría intensificar aún más la competencia.

En conclusión, Xiaomi se mantiene fiel a su estilo tradicional, ofreciendo un producto de alta tecnología con un beneficio mínimo. Esto podría obligar a los grandes actores del mercado, como Synology o QNAP, a revisar su política de precios.