Se espera la tormenta geomagnética más fuerte de los últimos meses en la Tierra

Como resultado de una nueva y potente erupción solar, un enorme flujo de plasma se desplaza hacia el planeta Tierra. Según los expertos, este fenómeno podría convertirse en la tormenta geomagnética más fuerte observada desde marzo de este año. Se espera que esta situación afecte significativamente no solo a los sistemas tecnológicos, sino también a la salud humana. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Se ha registrado una erupción de clase X máxima en la superficie del Sol; aunque tiene una intensidad media a escala cósmica, su dirección genera preocupación. Según ixbt.com, debido a que las manchas solares activas están situadas casi directamente hacia la Tierra, el flujo de partículas cargadas impactará nuestro planeta con toda su fuerza.

Riesgos para los sistemas tecnológicos y las comunicaciones

Según los cálculos iniciales, es casi seguro que la tormenta magnética esperada alcance el nivel G3 (tormenta fuerte). Aunque los expertos excluyen por ahora los escenarios extremos de nivel G4, el nivel G3 sigue siendo una prueba seria para las tecnologías modernas. En particular, tales eventos pueden afectar negativamente la infraestructura satelital.

Durante la tormenta, pueden producirse interrupciones en los sistemas de comunicación de onda corta, errores en los dispositivos de navegación GPS y aumentos de tensión en las redes de transmisión eléctrica. En el territorio de Uzbekistán, también es posible una disminución temporal de la calidad de la comunicación móvil e internet, ya que la ionización en la alta atmósfera obstaculiza la propagación de las ondas de radio.

Tiempo y medidas de precaución

Se estima que el frente de plasma solar llegará a la Tierra en las próximas 24 horas. Los resultados de la modelización indican que el impacto principal ocurrirá durante la noche o mañana temprano, hora de Tashkent. Esto podría provocar la observación de auroras polares en el cielo nocturno, incluso en latitudes donde normalmente no son visibles.

Los médicos recomiendan que los ciudadanos con enfermedades crónicas, especialmente aquellos con problemas de presión arterial y del sistema cardiovascular, tengan precaución durante la tormenta magnética. En estos días, es aconsejable evitar el esfuerzo físico intenso, beber más agua y respetar el régimen de descanso.

Cabe señalar que el año actual coincide con el periodo pico del 25º ciclo de actividad solar. Esto indica que fenómenos geomagnéticos similares se repetirán con frecuencia en los próximos meses. Los expertos supervisan constantemente la situación y toman medidas para prevenir posibles fallos tecnológicos.