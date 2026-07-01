Alejandro Garnacho podría dejar el Chelsea

El club londinense del Chelsea está considerando separarse del extremo argentino Alejandro Garnacho, quien no ha logrado mostrar el nivel esperado. Considerado en su momento como uno de los representantes más brillantes de la academia del Manchester United, el futbolista no ha recuperado su forma tras llegar al club londinense. Según Goal.com, la directiva del club está dispuesta a escuchar ofertas por el jugador, valorado en 40 millones de libras esterlinas, en el mercado de fichajes de verano de 2026. Esto es lo que informa Goal.com.

Aunque Garnacho llegó a Stamford Bridge hace apenas 12 meses, las dudas sobre su futuro aumentan día a día. El delantero de 22 años no ha logrado los resultados esperados en el oeste de Londres. Tras su ruidosa salida del Manchester United, perdió la estabilidad en su nuevo equipo. Durante la temporada 2025-26, disputó 43 partidos en todas las competiciones, anotando solo 8 goles y dando 4 asistencias.

Problemas de estilo de juego y críticas

El exdelantero del Chelsea, Tony Cascarino, comparó la situación actual del jugador con la del extremo del Newcastle, Anthony Gordon. En su opinión, ambos futbolistas tienen ciertas limitaciones en sus capacidades y los defensores rivales ya han estudiado su estilo de juego. Garnacho no está pudiendo desplegar en Londres las incursiones rápidas y los movimientos técnicos que mostraba en Old Trafford, lo que ha provocado una caída en su confianza.

Cascarino también se refirió al proceso de salida del jugador del Manchester United. Según sus palabras, los malentendidos surgidos con Erik ten Hag y posteriormente con Ruben Amorim afectaron negativamente el estado anímico de Garnacho. El futbolista prefirió probar suerte en otro lugar en vez de quedarse en Manchester, pero esta decisión no fue beneficiosa para su carrera. Incluso quedó fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026.

La vida en Londres y la posibilidad de un traspaso

El especialista señaló que, para muchos futbolistas extranjeros, la vida en Londres puede resultar más atractiva que los resultados deportivos. Es probable que Garnacho haya preferido las comodidades de la capital sobre Manchester. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, resulta difícil encontrar su lugar en un club con una plantilla tan sobredimensionada como la del Chelsea.

Actualmente, la directiva del Chelsea está inclinada a vender a Garnacho con el objetivo de limpiar la plantilla y mantener el equilibrio financiero. Si llega una oferta adecuada en las próximas semanas, el club podría rescindir el contrato del extremo argentino para reducir sus pérdidas. Esto serviría para abrir espacio a otros jóvenes talentos en el equipo.