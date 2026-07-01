Manchester City prepara 110 millones de euros por Tonali

El Manchester City se prepara para realizar otro fichaje impactante en el mercado de verano. Según el diario español Marca, los 'citizens' podrían ofrecer más de 110 millones de euros por el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali.

El club de Mánchester alcanzó recientemente un acuerdo de 116 millones de libras con el Nottingham Forest por el traspaso de Elliot Anderson. Ahora, el equipo planea reforzar el centro del campo con otro jugador costoso.

Se prepara una oferta de 110 millones de euros por Tonali

Según informa Marca, la directiva del Manchester City ha fijado a Sandro Tonali como su próximo objetivo principal para la campaña de fichajes de verano.

La fuente indica que los 'citizens' están dispuestos a gastar más de 110 millones de euros por el futbolista italiano de 26 años. Si el traspaso se concreta, Tonali se convertiría en uno de los jugadores italianos más caros de la historia.

Sin embargo, hasta el momento, ni el Manchester City ni el Newcastle han emitido declaraciones oficiales sobre ofertas o negociaciones. Por ello, la noticia debe tomarse como información previa a las negociaciones y no como un traspaso cerrado.

Otros clubes también luchan por Tonali

El Manchester City no es el único club interesado en el centrocampista italiano. Se ha informado que el Tottenham envió previamente una oferta considerable, pero el Newcastle la rechazó.

Según diversas fuentes, el club londinense presentó una oferta en torno a los 80 millones de libras. El Newcastle valora a su jugador en más de 100 millones de libras. El Arsenal también ha sido mencionado entre los clubes que siguen la situación.

Esta situación indica que podría comenzar una seria batalla de traspasos entre los clubes líderes de Inglaterra por Tonali.

El City renueva profundamente su centro del campo

El Manchester City llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest por 116 millones de libras por el traspaso de Elliot Anderson. Se espera que esta cifra sea una de las compras más grandes en la historia del club.

La posible llegada de Tonali después de Anderson significaría que los 'citizens' han emprendido una reconstrucción seria de su línea media.

El futbolista italiano puede desempeñarse tanto como pivote defensivo como centrocampista organizador. Su intensidad en los duels, la calidad de sus pases y su disciplina en el centro del campo encajarían bien en el estilo de juego del City.

El contrato de Tonali es hasta 2029

Sandro Tonali pasó del AC Milan al Newcastle en el verano de 2023. El club inglés no reveló oficialmente el monto del traspaso, pero se estimó en unos 55-60 millones de libras.

Aunque el contrato inicial del jugador fue hasta 2028, el acuerdo fue ampliado posteriormente. El contrato actual vence en el verano de 2029, con la posibilidad de extenderlo una temporada más.

Esta situación otorga al Newcastle una posición fuerte en las negociaciones. El club no está obligado a vender al jugador y solo consideraría el traspaso ante una oferta muy elevada.

El traspaso aún no ha sido confirmado oficialmente

Por ahora, no existe un acuerdo entre los clubes para el paso de Tonali al Manchester City. Aunque la noticia de Marca se ha difundido en otras fuentes, no se ha confirmado el envío de una oferta oficial.

Asimismo, la lucha activa del Tottenham por el jugador y la suma exigida por el Newcastle podrían complicar el proceso de transferencia.

Si el Manchester City presenta una oferta de 110 millones de euros, se espera que Tonali quede en el centro de una de las mayores disputas del mercado estival.