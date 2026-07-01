Jurgen Klopp listo para dirigir la selección de Alemania: Nagelsmann podría salir

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Jurgen Klopp listo para dirigir la selección de Alemania: Nagelsmann podría salir

El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, podría continuar su carrera al frente de la selección nacional de Alemania. Tras la fallida participación de Alemania en la Copa del Mundo 2026 y su temprana eliminación del torneo, la comunidad futbolística del país ve a Klopp como el candidato principal para sustituir al actual entrenador, Julian Nagelsmann. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el Telegraph, el especialista de 59 años estaría dispuesto a responder positivamente a una invitación para dirigir la «Bundestim». La selección alemana perdió inesperadamente la oportunidad ante Paraguay, siendo derrotada por primera vez en su historia en una tanda de penaltis en los Mundiales. Tras esta actuación humillante, los debates sobre una renovación total de la dirección técnica de la selección han alcanzado su punto máximo en el país.

Crisis y nuevas esperanzas

El fútbol alemán ha atravesado una profunda crisis en la última década. Después de la victoria en la Copa del Mundo 2014, el equipo no ha logrado ganar ningún partido en la fase de eliminatorias en los últimos tres torneos importantes consecutivos. Aunque el contrato de Julian Nagelsmann está previsto hasta 2028, el juego y los resultados del equipo ponen en duda el futuro del técnico.

Para Jurgen Klopp, dirigir la selección nacional es uno de los últimos grandes objetivos de su carrera. Según la información, sueña específicamente con ganar la Copa del Mundo 2030. Asimismo, el hecho de que la Eurocopa 2028 se celebre en el Reino Unido e Irlanda podría interesar a Klopp, quien trabajó con éxito en Inglaterra durante casi diez años.

Situación actual y condiciones de Klopp

Actualmente, Jurgen Klopp se desempeña como jefe global de fútbol en el sistema de Red Bull. No ha ocultado que está algo cansado de la agotadora rutina diaria del entrenamiento, pero el formato de trabajar con una selección nacional podría adaptarse a él. Según Goal.com, es muy probable que Klopp exija condiciones flexibles para trabajar en la selección.

Klopp, quien actualmente trabaja como experto en el canal MagentaTV, responde con cautela a las preguntas sobre su futuro. Manteniendo el respeto hacia el entrenador actual, destacó que por ahora centra toda su atención en su trabajo en el sistema Red Bull.

«Aún no he pensado en ello. Entiendo que mi nombre surja cuando se discute el tema del entrenador de la selección, pero ahora no es el momento de hablar de ello. Tengo un trabajo que me gusta y las especulaciones actuales son solo rumores», añadió el especialista.

No obstante, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) busca poner fin a la crisis del fútbol nacional trayendo a Klopp al equipo. Si Nagelsmann es destituido, Klopp seguirá siendo el candidato único y principal.

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Jahongir Tursunov
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