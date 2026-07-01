Nepomnyashiy afirma que Kapadze debería haber permanecido en lugar de Cannavaro

El exentrenador de la selección de Camerún, Valeriy Nepomnyashiy, opinó sobre la participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 y la gestión de Fabio Cannavaro.

Según el experimentado especialista, el entrenador italiano no tuvo tiempo suficiente al frente del equipo para evaluar plenamente las capacidades reales de los jugadores.

Cannavaro no tuvo tiempo suficiente para la preparación

Valeriy Nepomnyashiy destacó que Fabio Cannavaro asumió la dirección de la selección de Uzbekistán relativamente poco tiempo antes del inicio del Mundial.

En su opinión, en un periodo tan corto no es fácil identificar los puntos fuertes y débiles de los jugadores, elegir la alineación más efectiva y consolidar plenamente un nuevo estilo de juego.

«Cannavaro no tuvo tiempo de estudiar completamente las capacidades de los jugadores en tan poco tiempo», afirmó Nepomnyashiy.

El entrenador intentó implementar métodos tácticos modernos y nuevos esquemas. Sin embargo, los jugadores no pudieron ejecutar estas exigencias en el campo al nivel esperado.

«Hubiera sido más efectivo si Kapadze se hubiera quedado»

Para Nepomnyashiy, mantener a Timur Kapadze, quien llevó a Uzbekistán por primera vez en su historia a un Mundial, como entrenador principal habría sido una decisión más lógica.

El especialista local conocía bien las características de los jugadores, el ambiente interno de la selección y las posibilidades del fútbol uzbeko.

«Creo que habría sido mucho más correcto y efectivo que Timur Kapadze permaneciera trabajando con el equipo», subrayó el especialista.

Kapadze trabajó durante mucho tiempo con el equipo durante la fase de clasificación y forjó la relación entre los jugadores. Con la llegada de Cannavaro, hubo cambios tácticos y en el cuerpo técnico justo antes del Mundial.

La Federación tiene derecho a tomar cualquier decisión

Al mismo tiempo, Nepomnyashiy valoró positivamente el trabajo de la Federación de Fútbol de Uzbekistán para desarrollar el deporte en el país.

Según él, la federación presta gran atención a la infraestructura, las selecciones y la formación de jóvenes futbolistas. Por ello, es natural que la dirección de la organización tome la decisión final sobre el futuro de Cannavaro.

«La Federación de Fútbol de Uzbekistán está haciendo un trabajo enorme por el desarrollo del fútbol nacional. Por lo tanto, tienen derecho a tomar cualquier decisión sobre el futuro de Cannavaro», dijo Nepomnyashiy.

Tras la Copa del Mundo, la cuestión de continuar la colaboración con el técnico italiano o entregar la selección a otro entrenador podría convertirse en uno de los principales temas de debate.

Se reconoció especialmente el crecimiento de Uzbekistán

Nepomnyashiy destacó que, independientemente de los resultados, la selección de Uzbekistán ha logrado un gran progreso en los últimos años.

La primera participación de la selección en la fase final de un Mundial fue un evento importante en la historia del fútbol uzbeko. El equipo se enfrentó a las potencias mundiales en el gran escenario y ganó la atención de la comunidad futbolística internacional.

«La selección de Uzbekistán ha logrado un gran crecimiento. El mundo entero los reconoció a través del fútbol. Actuaron con dignidad y mostraron el máximo resultado posible», afirmó el exentrenador.

La participación en el Mundial fue también una gran experiencia para los jugadores. La alta velocidad, la presión intensa y los partidos contra rivales de nivel mundial pueden servir para el desarrollo futuro de la selección.

Cannavaro asumió el equipo en 2025

Cabe recordar que Fabio Cannavaro fue nombrado entrenador principal de la selección de Uzbekistán en octubre de 2025, en sustitución de Timur Kapadze.

El técnico italiano preparó al equipo para el Mundial en poco tiempo. Sin embargo, tras los resultados del Mundial, se intensificaron los debates sobre su gestión, decisiones tácticas y futuro en la selección.

En opinión de Nepomnyashiy, Cannavaro no encontró tiempo para implementar las ideas deseadas. Pero mantener a Kapadze, quien conocía bien el fútbol local, habría sido una opción mucho más estable para la selección.