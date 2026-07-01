Al-Ahli inicia gestiones por Mohamed Salah: la estrella egipcia para sustituir a Mahrez

El club saudí Al-Ahli ha comenzado seriamente los trámites para concretar la operación más importante del mercado de verano. El equipo de Yeda se ha fijado como objetivo principal el fichaje de la leyenda del Liverpool, Mohamed Salah. Este movimiento se valora como la siguiente fase de la estrategia de la Saudi Pro League para atraer a la élite del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com.

Según informan Sky Switzerland y Goal.com, la directiva del Al-Ahli ya ha enviado solicitudes preliminares sobre las condiciones del traspaso del delantero egipcio. El club está estudiando detalladamente los requisitos financieros y deportivos necesarios para conseguir a Salah. Aunque Mohamed Salah ha estado en el centro de interés de clubes de Oriente Medio en varias ocasiones en los últimos años, la oferta actual parece más seria que las anteriores.

La salida de Riyad Mahrez y la necesidad de un nuevo líder

No es casualidad que se haya elegido la opción de Mohamed Salah para llenar el vacío surgido en la plantilla del Al-Ahli. Uno de los principales referentes del equipo, el argelino Riyad Mahrez, dejó el club de forma inesperada. Ambas partes rescindieron el contrato antes de tiempo por mutuo acuerdo. Según los datos, esta rescisión le costó al Al-Ahli aproximadamente 14,5 millones de euros y Mahrez ha quedado agente libre.

Tras la salida de un extremo africano, el equipo planea traer a un futbolista de un prestigio igual o incluso superior. Mohamed Salah es considerado el candidato ideal para el club saudí, no solo por su habilidad en el campo, sino también por su enorme influencia en todo el mundo árabe.

Estrategia de transferencias y alternativas

La directiva del Al-Ahli también está considerando otros candidatos para reforzar su línea de ataque. En concreto, Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, está bajo seguimiento. Sin embargo, para quienes toman las decisiones en el club, Salah es una figura de un nivel completamente distinto. El futbolista egipcio es visto no solo como un deportista, sino como un proyecto comercial y cultural gigante para la liga.

Aunque jóvenes talentos como Karim Adeyemi parecen útiles para el futuro, Mohamed Salah sigue siendo la prioridad en la jerarquía del Al-Ahli. El hecho de que el delantero de 32 años siga siendo uno de los jugadores más eficaces y constantes del fútbol europeo incrementa aún más su valor de mercado.

El Liverpool aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la posible salida de su líder. No obstante, el poder financiero de los clubes de Arabia Saudita y el hecho de que el contrato de Salah esté llegando a su fin mantienen alta la probabilidad de que este traspaso se concrete. Si el acuerdo se cierra, será otra gran victoria para la Saudi Pro League.