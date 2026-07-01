Hamann señala a Nagelsmann como el principal culpable del fiasco alemán

La inesperada eliminación de la selección alemana de la Copa del Mundo 2026 ha provocado duras críticas. Didi Hamann, exjugador del Bayern Munich y de la selección alemana, señaló al seleccionador Julian Nagelsmann como el principal responsable del fracaso.

Según Hamann, el técnico de 38 años no observó lo suficiente a los rivales ni a los futbolistas candidatos para la selección. El excentrocampista destacó que Nagelsmann tampoco logró crear un ambiente de unidad en el equipo.

«El problema principal está en el seleccionador»

En una intervención en RTE Sport analizando la derrota de Alemania ante Paraguay, Hamann vinculó el problema más a la gestión del cuerpo técnico que a los jugadores.

«El problema principal es el entrenador. Este chico ve muy pocos partidos. Quizás ve uno o dos partidos de la Bundesliga al mes», afirmó Hamann.

Señaló que el seleccionador nacional debe seguir regularmente el estado de los jugadores en sus clubes, su evolución y buscar nuevos candidatos que puedan ser convocados.

Criticado por no asistir a la Copa Africana

Hamann afirmó que Nagelsmann no aprovechó eficientemente las oportunidades disponibles para estudiar a los posibles rivales.

El exfutbolista puso como ejemplo la Copa Africana de Naciones celebrada en enero. En su opinión, el cuerpo técnico alemán podría haber observado a Costa de Marfil y otros rivales potenciales in situ.

«En enero se celebró la Copa Africana. Tenía la oportunidad de observar a Costa de Marfil u otros rivales potenciales. Pero no fue», dijo Hamann.

Asimismo, se criticó a Nagelsmann por no haber asistido personalmente a los partidos en clubes de algunos futbolistas que podrían haber sido convocados a la selección alemana.

Hamann no vio unidad en el equipo

Didi Hamann destacó que Alemania no solo tuvo problemas tácticos, sino también psicológicos.

Según él, los jugadores no actuaron como un equipo unido en el campo. En tal situación, crear un ambiente colectivo y unir a los jugadores en torno a un objetivo es una de las tareas principales del seleccionador.

«Nunca he creído que este equipo estuviera realmente unido. Y unir a los jugadores es tarea del entrenador», declaró.

Hamann afirmó tajantemente que la temprana eliminación de Alemania no fue casualidad y que el equipo merecía ese resultado por el juego mostrado.

Paraguay detuvo a los alemanes en la tanda de penaltis

La selección alemana se enfrentó a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Paraguay abrió el marcador en la primera parte y Alemania empató después del descanso gracias a un gol de Kai Havertz. El tiempo reglamentario y la prórroga terminaron 1-1.

En la tanda de penaltis, Paraguay ganó 4-3. Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah fallaron sus disparos. Esta fue la primera derrota de Alemania en una tanda de penaltis en la historia de los Mundiales.

Nagelsmann se niega a dimitir

A pesar del fracaso en el Mundial y las crecientes críticas, Julian Nagelsmann no tiene intención de dejar su cargo voluntariamente.

El entrenador manifestó que, si la Federación Alemana de Fútbol lo apoya, está dispuesto a continuar la preparación para la Eurocopa 2028 y la Nations League.

«No soy una persona que huye. Si la federación quiere seguir conmigo, estoy listo para preparar al equipo para las próximas competiciones», dijo Nagelsmann.

Mientras tanto, la directiva de la Federación Alemana de Fútbol aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro. La eliminación en octavos de final pone en serio peligro el puesto del técnico.

Se esperan grandes cambios en el fútbol alemán

Alemania no ha logrado los resultados esperados en los últimos tres Mundiales. En 2018 y 2022 el equipo no superó la fase de grupos, y en 2026 quedó eliminado en octavos de final.

Las duras declaraciones de Hamann han aumentado la presión sobre Nagelsmann. Ahora se espera que la Federación Alemana de Fútbol tome una decisión crucial sobre mantener al entrenador o entregar la selección a un nuevo técnico.