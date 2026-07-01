CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha iniciado una nueva era en el campo de la carga de vehículos eléctricos. La empresa anunció que ha alcanzado un hito importante al instalar más de 2000 estaciones de intercambio de baterías en toda China como parte de su red Choco-SEB. Esta tecnología permite a los conductores, en lugar de esperar una carga prolongada, instalar una batería totalmente cargada en pocos minutos y continuar su viaje. Así lo informa Ixbt.com en su noticia se indica.

Según datos de ixbt.com, al 30 de junio de este año, dicha red abarcaba 31 provincias y 180 ciudades de China. Esto significa que más del 80 % de las ciudades pequeñas y medianas del país cuentan con esta infraestructura. Durante el segundo trimestre de 2026, la empresa mostró un ritmo de crecimiento agresivo, logrando abrir un promedio de 200 nuevas estaciones cada mes.

Expansión de la infraestructura y nuevas tecnologías

CATL no solo está consolidando su posición dentro de las ciudades, sino también en las principales autopistas. Actualmente, la construcción de estaciones continúa acelerándose en autopistas de importancia estratégica como Guangzhou-Shenzhen. La empresa planea cubrir totalmente las principales rutas nacionales que conectan todo el país con este sistema en el futuro.

La empresa también está expandiendo sus actividades fuera de China continental. En particular, se han puesto en funcionamiento las dos primeras estaciones de intercambio de baterías en Hong Kong. Según el plan, el número de estaciones en esta región llegará a 36 para el año 2030. Este paso sirve para aumentar el prestigio de la marca CATL en el mercado internacional.

Las actualizaciones tecnológicas tampoco se han detenido. Para apoyar la nueva infraestructura, CATL presentó las baterías intercambiables Chocolate 26 con una tensión de 800 V. Estas baterías destacan por su alta eficiencia y su adaptación para un reemplazo rápido.

Planes y objetivos futuros

La dirección de CATL se ha fijado metas ambiciosas para finales de 2026. La empresa pretende aumentar el número de estaciones operativas a 3000 y ampliar su cobertura a más de 190 ciudades. Proyectos como este resuelven en la práctica el mayor obstáculo para la popularización de los coches eléctricos: el problema del largo tiempo de carga.

La experiencia de CATL también es de gran importancia para países donde el mercado de coches eléctricos se desarrolla rápidamente, como Uzbekistán. En el futuro, para los conductores que viajan entre ciudades, un sistema de intercambio rápido de baterías podría ser la solución más conveniente que esperar en cola en las estaciones de carga.