Europa quiere conquistar la Luna mediante mapas de otros países

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha admitido que no dispone de los datos topográficos propios necesarios para aterrizar su futuro vehículo de transporte Argonaut en la superficie lunar. Por lo tanto, durante la fase de diseño y posiblemente durante la primera misión, Europa se verá obligada a utilizar mapas lunares creados por otros países. Esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la independencia del continente en la exploración espacial. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

El proyecto Argonaut fue propuesto por primera vez en 2022 en la conferencia de ministros de la ESA celebrada en París. La confirmación final del programa se llevó a cabo en 2025 en una reunión de ministros de los países miembros de la agencia. Este aparato debe ser la contribución de Europa al programa lunar Artemis de EE. UU., y al mismo tiempo proporcionar al continente la capacidad de acceder de forma independiente a la superficie del satélite terrestre.

Cooperación internacional y escasez de datos

Para explorar la Luna de forma segura y aterrizar aparatos con éxito, se requieren mapas topográficos de extrema precisión. En los últimos veinte años, países como EE. UU., India y China han recopilado activamente estos datos dentro de sus programas nacionales. Europa, por su parte, aún no ha podido crear un sistema independiente de cartografía de la superficie lunar.

Daniel Neuenschwander, director de programas de exploración robótica y no tripulada de la ESA, anunció tras la reunión del consejo de la agencia el 17 de junio que los datos existentes para el proyecto Argonaut se adquirirán de proveedores externos. Aunque la agencia no ha revelado los socios exactos, se considera que EE. UU., India y China son las fuentes principales.

Actualmente, los datos más precisos disponibles en el espacio pertenecen a los siguientes dispositivos:

el Lunar Reconnaissance Orbiter de EE. UU. (operativo desde 2009, ha fotografiado algunas zonas con una precisión de 0,5 metros);

el orbitador Chandrayaan-2 de la India (capaz de proporcionar imágenes de alta resolución de hasta 25 centímetros);

la amplia base de datos de China iniciada con la misión Chang'e-1.

Planes futuros y pasos hacia la independencia

La ESA no revela cuánto dinero se gastará en la compra de datos topográficos. Sin embargo, la agencia ya ha comenzado a trabajar en su propio sistema de cartografía. Según Daniel Neuenschwander, actualmente se están desarrollando varias misiones lunares pequeñas. Dos de ellas se especializarán precisamente en el estudio de la región del polo sur de la Luna, donde se planea el aterrizaje del aparato europeo.

El vehículo de transporte Argonaut tendrá la capacidad de entregar hasta 1500 kilogrammes de carga útil en la superficie lunar. Según el plan, el primer vuelo se realizará en 2030, y las misiones siguientes se repetirán cada dos o tres años. Este proyecto es de importancia estratégica para fortalecer la posición de Europa en la carrera espacial, aunque por ahora deba depender de tecnologías extranjeras.