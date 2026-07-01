Gary Neville califica el ataque de Francia como el terror principal del Mundial

El exjugador del Manchester United y reconocido experto Gary Neville ha valorado positivamente las posibilidades de la selección de Francia para la Copa del Mundo 2026.

Según el especialista inglés, la victoria por 3-0 sobre Suecia demostró una vez más que el equipo de Didier Deschamps es un serio candidato al título.

Francia no dejó opciones a Suecia

Francia se enfrentó a la selección de Suecia en los octavos de final de la Copa del Mundo y logró una victoria contundente.

Los pupilos de Deschamps controlaron la iniciativa durante todo el encuentro y anotaron tres goles sin respuesta. Suecia no pudo reaccionar ante los ataques rápidos y técnicos de los franceses.

Neville asombrado por el ataque de Francia

Analizando el partido como experto de la cadena ITV, Gary Neville calificó la línea ofensiva francesa como una de las más peligrosas del Mundial.

« Francia ha dado un paso serio hacia el título. Fuimos testigos de la aniquilación de Suecia. Su línea de ataque será un terror para cualquier defensa en el Mundial », afirmó Neville.

El exfutbolista también destacó que es difícil encontrar la manera de detener a los delanteros franceses.

« No sé cómo se puede frenar y detener a estos atacantes », añadió.

Francia, uno de los principales candidatos al título

La alta velocidad, la habilidad individual y la amplia variedad de opciones en ataque del equipo francés representan un gran problema para sus rivales.

El equipo no solo domina en la marcación de goles, sino también en la creación de espacios vacíos en la defensa rival y en el cambio de ritmo del partido. Según Neville, estas cualidades sitúan a Francia entre los principales aspirantes al título.

Próximo rival: Paraguay

La selección de Francia se enfrentará a Paraguay en la siguiente fase de los play-offs.

El representante sudamericano eliminó a Alemania en los octavos de final. Tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, Paraguay ganó 4-3 en la tanda de penaltis.

Por lo tanto, Francia espera en la siguiente ronda a un rival que se apoya en una defensa ordenada y un fuerte despliegue físico. Sin embargo, si la línea de ataque elogiada por Neville vuelve a mostrar su potencia, la defensa de Paraguay enfrentará una prueba muy dura.