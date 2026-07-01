Lamine Yamal sobre el traspaso de Julian Alvarez al Barcelona: Yo vendría si fuera él

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha pronunciado sobre los rumores del traspaso del delantero del Atlético Madrid, Julian Alvarez, a la capital catalana. El talento español expresó su esperanza de que este fichaje se concrete, destacando que el futbolista argentino sería esperado en el mejor club del mundo. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Recientemente, han circulado noticias sobre el enfriamiento de la relación entre Julian Alvarez y el entrenador del Atlético Madrid, Diego Simeone. Según Goal.com, el campeón del mundo quiere dejar Madrid para probarse en nuevos desafíos. Lamine Yamal, en una entrevista con El Larguero, no ocultó su apoyo a este posible traspaso.

"Por ahora no he pensado mucho en ello, pero como es un jugador fantástico, espero que venga. Si viene, lo recibiremos con los brazos abiertos. Creo que vendría al mejor club del mundo, con los mejores aficionados y a la ciudad más bella. Por lo tanto, si yo estuviera en su lugar, aceptaría este traspaso inmediatamente", dijo Yamal.

El nuevo proyecto en Cataluña y los obstáculos financieros

La directiva del FC Barcelona ve en Julian Alvarez un sucesor digno para Robert Lewandowski y el futuro líder de la línea ofensiva del equipo. Anteriormente, otro líder del equipo, Pedri, también había mostrado su benevolencia hacia el traspaso de Alvarez, afirmando que siempre deben jugar los futbolistas más fuertes en el club. Sin embargo, concretar este acuerdo no será fácil.

Los catalanes atraviesan graves problemas financieros y es seguro que el Atlético Madrid exigirá una suma considerable para vender al jugador a un rival directo. A pesar de ello, se dice que la directiva del club está preparando una oferta importante por el delantero argentino.

Tras pasar del Manchester City al Atlético Madrid, Julian Alvarez busca un equipo que se adapte a su estilo de juego y donde pueda ser la figura principal del ataque. Los malentendidos con Diego Simeone han reafirmado su decisión de dejar Madrid. Si el FC Barcelona logra resolver los asuntos financieros, podría concretarse uno de los traspasos más impactantes del verano en La Liga.