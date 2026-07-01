Modelos 3D de escaleras en Yandex Maps: navegación más precisa

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Modelos 3D de escaleras en Yandex Maps: navegación más precisa

Yandex ha implementado una actualización importante en sus servicios de cartografía: Yandex Maps y Navegador. Ahora, modelos 3D detallados de pasos elevados y escaleras comienzan a aparecer en estas plataformas. Este cambio no solo mejora la apariencia visual, sino que ofrece un nuevo nivel de comodidad en la planificación de rutas para peatones y conductores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La nueva función permite a los usuarios evaluar previamente la apariencia, longitud e inclinación de las escaleras en puentes, pasos de cebra e intersecciones. Según ixbt.com, esta actualización ha sido confirmada oficialmente por el servicio de prensa de Yandex. Ahora, en la interfaz del mapa, las escaleras no aparecen como simples líneas, sino como objetos volumétricos.

Cambios en los algoritmos de rutas

La actualización no se limita solo a la visualización. Los desarrolladores también han revisado los algoritmos de creación de rutas. Ahora el servicio traza el camino directamente a través de las escaleras e indica claramente la dirección del movimiento: dónde subir y dónde bajar. Esto ayuda a evitar desorientaciones, especialmente en áreas con infraestructuras complejas.

Los desarrolladores señalan que los modelos 3D simplifican significativamente la navegación para todas las categorías de usuarios, incluidos padres con cochecitos, viajeros con equipaje pesado y ciudadanos con movilidad reducida. Conocer la inclinación y altura de la escalera permite al usuario elegir la ruta más conveniente.

En la etapa actual, los objetos volumétricos están disponibles en grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Kazán y Minsk. Se reflejan automáticamente al crear rutas para automóviles, peatones y bicicletas. Esta novedad también es importante para los usuarios uzbekos, ya que los servicios de Yandex son populares en nuestra región y se espera que este nivel de detalle se aplique a Tashkent y otras ciudades principales en el futuro.

Planes futuros

Yandex continúa su estrategia de alta precisión en sus mapas. En el futuro, se planea añadir modelos tridimensionales de los siguientes objetos:

  • Pasajes subterráneos y sus escaleras;
  • Escaleras en áreas de parques y jardines;
  • Pasillos complejos en estaciones de tren y aeropuertos.
Cabe recordar que anteriormente Yandex Maps añadió vistas 3D de nudos viales complejos, puentes y edificios. Estas soluciones tecnológicas sirven para acercar los mapas digitales al mundo real al máximo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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