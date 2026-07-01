Behruz Karimov sobre las ofertas europeas y su sueño del Real Madrid

La selección nacional de Uzbekistán ha regresado al país tras finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026. En la ceremonia de bienvenida a los jugadores, el joven defensa de la selección, Behruz Karimov, habló con los medios sobre las lecciones aprendidas en el Mundial y sus planes futuros.

Según Karimov, el torneo ayudó a los futbolistas uzbekos a evaluar sus verdaderas capacidades a nivel internacional. Asimismo, informó que existe interés por parte de clubes de las principales ligas europeas y otras competiciones.

«Hemos conocido nuestro nivel»

Behruz Karimov destacó que la Copa del Mundo ha sido una experiencia muy importante para la selección nacional de Uzbekistán.

«El Mundial fue un torneo importante para nosotros. Hemos conocido nuestro nivel. En los próximos torneos intentaremos participar mejor y alcanzar posiciones dignas», afirmó el futbolista.

En opinión del joven defensa, los encuentros del Mundial mostraron al equipo qué aspectos deben mejorar frente a rivales fuertes.

Agradecimiento a los aficionados y al Presidente

Karimov expresó su gratitud a todos los aficionados que apoyaron a la selección nacional durante la Copa del Mundo.

«Agradecemos a nuestros aficionados que confiaron en nosotros y a nuestro Presidente», dijo el integrante de la selección.

Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de una Copa del Mundo. Aunque los resultados no fueron los esperados, el Mundial se convirtió en una gran experiencia y una oportunidad para que los jugadores se mostraran en el escenario internacional.

Interés de las 5 grandes ligas

Según Behruz Karimov, actualmente existe interés en sus servicios por parte de las 5 grandes ligas de Europa y otras competiciones.

«Por ahora hay interés de las 5 grandes ligas y otras competiciones. Las estudiaremos y tomaremos una decisión», dijo Karimov.

Previamente, habían circulado noticias de que clubes de la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa seguían al joven futbolista. Sin embargo, debido a la competencia en el mercado de fichajes, los nombres de los clubes no han sido revelados.

Por el momento, no hay información sobre una oferta oficial o un acuerdo final. Por ello, se espera que el próximo club del jugador se conozca una vez analizadas todas las opciones.

El mayor sueño: jugar en el Real Madrid

Karimov no ocultó que sueña con jugar en el futuro en el Real Madrid. No obstante, afirmó comprender perfectamente que es necesario alcanzar ese nivel paso a paso.

«Mi sueño es jugar en el Real Madrid. Pero no se puede ir allí directamente ahora. Quiero lograr este objetivo jugando primero en otras ligas», dijo el futbolista.

Estas palabras del joven defensa muestran que, junto a sus grandes metas, está dispuesto a desarrollar su carrera de manera progresiva.

El Mundial abrió grandes puertas a Karimov

Behruz Karimov atrajo la atención de especialistas internacionales y clubes con su desempeño en la Copa del Mundo. En particular, fueron valorados positivamente su serenidad en defensa, su capacidad física y su habilidad con el balón.

Ahora, el futbolista y sus representantes deberán analizar las opciones recibidas y elegir el camino más adecuado para tener minutos de juego regulares y seguir evolucionando.

El Real Madrid puede ser un sueño por ahora. Pero para Behruz Karimov, quien destacó en la Copa del Mundo, las primeras puertas hacia el fútbol europeo ya han comenzado a abrirse.