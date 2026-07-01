Google cierra el popular servicio Tenor: Telegram y Discord podrían quedarse sin GIF

Tenor, considerada la plataforma de animaciones GIF más grande del mundo, ha anunciado el cierre de su sistema API público. Este servicio, propiedad de Google, detendrá completamente el intercambio de datos para aplicaciones y bots externos a partir del 30 de junio de 2026. Esta decisión limitará la capacidad de millones de usuarios para buscar y enviar los GIF habituales en mensajeros y redes sociales. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, el proceso de registro de nuevas claves API y la integración con Tenor ya se ha detenido desde el 13 de enero de 2026. Después de la fecha establecida, cualquier solicitud enviada al sistema API de Tenor terminará en error. Esto afectará seriamente el funcionamiento de todos los servicios externos que utilizan dicha plataforma.

Un golpe inesperado para las grandes plataformas

Como resultado de estos cambios, plataformas globales como Discord , Telegram y X (antes Twitter) perderán la capacidad de utilizar la biblioteca de Tenor. Específicamente, el bot oficial @gif, muy popular entre los usuarios de Telegram y basado en la API de Tenor, también dejará de funcionar. Esto podría causar inconvenientes a los usuarios, incluidos los de Uzbekistán, al buscar animaciones rápidas dentro del mensajero.

Junto con la eliminación del sistema API, todos los acuerdos vigentes para mostrar publicidad a través de Tenor también serán cancelados. Los servicios externos no solo perderán una rica base de animaciones, sino también los ingresos publicitarios derivados de sus integraciones. Esto se evalúa como un paso estratégico de Google para retirar sus recursos del mercado externo.

¿Por qué Google tomó esta decisión?

La compañía explicó el cierre del sistema API público por el deseo de orientar las capacidades de Tenor únicamente hacia sus propios productos privados. Según la dirección de Google, apoyar a desarrolladores externos ya no tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Ahora, toda la atención se centrará en integrar el servicio Tenor más profundamente en el ecosistema de Google.

Una vez que entren en vigor las restricciones, el acceso a la biblioteca de imágenes GIF de Tenor se mantendrá únicamente en los siguientes productos de Google:

el teclado virtual Gboard;

el sitio web oficial Tenor.com;

las aplicaciones móviles GIF Keyboard;

los servicios Google Chat y Google Messages.

En esta situación, se espera que plataformas como Telegram y Discord ofrezcan soluciones alternativas a sus usuarios. Es probable que refuercen su colaboración con otros grandes servicios de GIF como Giphy o se vean obligados a desarrollar sus propias bases de animaciones independientes. En cualquier caso, es seguro que la cultura de comunicación en los mensajeros sufrirá cambios significativos para el verano de 2026.