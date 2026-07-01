Paneles solares en las vías férreas: la startup Sun-Ways revoluciona el sector

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Paneles solares en las vías férreas: la startup Sun-Ways revoluciona el sector

Comienza una nueva era en el sector energético: ahora, los simples rieles del ferrocarril pueden convertirse en enormes centrales eléctricas. La startup suiza Sun-Ways ha probado con éxito una tecnología de instalación de paneles solares especiales para aprovechar eficientemente el espacio entre las vías férreas. Esta innovación permite producir energía limpia sin ocupar terrenos adicionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La particularidad del nuevo sistema es que los paneles fotovoltaicos se instalan entre los rieles estándar y no interfieren en absoluto con el movimiento de los trenes. La energía eléctrica producida puede transmitirse a la red general, a estaciones y terminales cercanas, o incluso al propio tren en movimiento. Esto contribuye a aumentar la autonomía del sistema de transporte.

Instalación rápida y alta seguridad

Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, destacó que el proyecto ha dado los resultados esperados tanto en seguridad como en eficiencia. Según ixbt.com, aunque más de 11 000 trenes pasaron sobre estos paneles durante las pruebas, la estabilidad de los dispositivos y la seguridad del tráfico ferroviario no se vieron afectadas. Los paneles se fijan a los rieles mediante un sistema de «bloqueo» especial.

El proceso de instalación también cuenta con una solución altamente tecnológica. Una máquina especial, desarrollada en colaboración con la empresa Scheuchzer AG, es capaz de colocar hasta 300 metros de paneles solares por hora. En un solo día de trabajo, se pueden colocar más de 500 paneles entre los rieles. Este método es considerablemente más rápido y económico en comparación con la construcción de granjas solares tradicionales.

Eficiencia energética y ventajas

En cuanto a las especificaciones técnicas, cada panel tiene una longitud de aproximadamente 2 metros y proporciona una potencia de 380 W. Como resultado del volumen de trabajo diario, los paneles instalados tendrán una capacidad de producción total de 190 kW. A continuación se presentan las principales ventajas de esta tecnología:

  • No hay necesidad de comprar o habilitar nuevas superficies de terreno;
  • Uso dual de la infraestructura existente (vías férreas);
  • Ausencia de costos de diseño o refuerzo de estructuras de edificios;
  • Nivel mínimo de impacto ambiental.
Para países como Uzbekistán, que cuentan con muchos días soleados y una amplia red ferroviaria, esta tecnología podría ser muy prometedora en el futuro. Mientras aumenta la atención a las fuentes de energía renovable en nuestro país, el uso de las líneas ferroviarias con fines energéticos aumentaría sin duda significativamente la eficiencia económica.

Actualmente, Sun-Ways está trabajando en la expansión de este proyecto y en su lanzamiento al mercado internacional. Si esta tecnología se populariza a escala global, miles de kilómetros de vías férreas en todo el mundo se convertirán en fuentes de energía verde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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