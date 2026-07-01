El Real Madrid prepara una oferta récord por Michael Olise

El Real Madrid planea realizar otra compra impactante en el mercado de fichajes de verano. Según la prensa española, los «merengues» están dispuestos a gastar más de 200 millones de euros por la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise.

Según El Debate, la parte principal de la oferta podría ser de 180 millones de euros, con 33 millones adicionales en variables. Así, el valor total de la operación alcanzaría los 213 millones de euros.

Olise podría ser el segundo jugador más caro de la historia del fútbol

Si se concreta el traspaso de 213 millones de euros, Michael Olise se convertiría en el segundo futbolista más caro de la historia.

El récord actual pertenece a Neymar, quien pasó del FC Barcelona al PSG en 2017 por 222 millones de euros. Sin embargo, las cifras que circulan sobre Olise varían según las fuentes.

En particular, otros informes basados en el diario SPORT indican que el Real prepara una oferta de 223 millones de euros, compuesta por 190 millones fijos y 33 millones en bonus. Si se confirma esta cifra, Olise podría superar el récord de Neymar. Por ahora, ambas versiones siguen siendo información de mercado no confirmada oficialmente.

La opción Álvarez no prosperó

Según los informes, el Real intentó inicialmente fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo en esa dirección, la directiva del club centró su atención en Olise. La velocidad del jugador francés en la banda, su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para dar asistencias lo convierten en el objetivo principal del Real.

El extremo de 24 años llegó al Bayern Múnich procedente del Crystal Palace en el verano de 2024. Su contrato actual con el club bávaro se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

El Bayern no quiere vender a Olise

El mayor obstáculo para el traspaso sigue siendo la postura firme del Bayern Múnich.

El presidente del club, Herbert Hainer, ha declarado abiertamente que no hay planes de vender a Olise. Afirmó que la directiva del Real no se ha puesto en contacto con el Bayern ni ha negociado con el jugador o sus representantes.

«Si Florentino Pérez está preparando una oferta, puede ahorrarse el esfuerzo. No queremos vender a Michael Olise», dijo Hainer.

Por ello, no está garantizado que ni siquiera una oferta superior a los 200 millones de euros obligue al club muniqués a sentarse a negociar.

Tres jugadores podrían ser puestos a la venta

El informe de El Debate también menciona que el Real estaría dispuesto a desprenderse de varios jugadores para financiar el posible fichaje galáctico.

La fuente señala la posibilidad de vender a los siguientes jugadores:

Álvaro Carreras;

Dean Huijsen;

Eduardo Camavinga.

Se dice que los madrileños planean obtener alrededor de 120 millones de euros por la venta de estos tres jugadores. Sin embargo, no se han anunciado ofertas oficiales ni declaraciones del club al respecto.

Especialmente, la venta de Camavinga podría ser una decisión inesperada para los aficionados. El centrocampista francés es un jugador clave debido a su polivalencia y juventud.

El Real renueva su plantilla profundamente

El club madrileño ha comenzado una reestructuración seria de su equipo en este mercado de verano.

Fuentes oficiales del Real han anunciado los fichajes de Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella. También se ha informado en la prensa española sobre un acuerdo por Denzel Dumfries.

Asimismo, José Mourinho ha regresado como entrenador del Real. El técnico portugués ha firmado un contrato hasta el verano de 2029 y está previsto que comience a trabajar con el equipo el 13 de julio.

El traspaso sigue siendo un rumor

Aunque diversas fuentes mencionan grandes sumas por Olise, el Real o el Bayern aún no han confirmado el envío de una oferta oficial.

Al contrario, la directiva del club bávaro insiste en que no venderá al jugador. Por ello, hay que tomar con cautela las noticias sobre un traspaso de 213 o 223 millones de euros.

Sin embargo, si el Real presenta una oferta formal, la lucha por Michael Olise podría convertirse en el evento más importante del mercado de verano.