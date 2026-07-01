La estrella del Arsenal, Declan Rice, aspira a ser el mejor futbolista del mundo

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La estrella del Arsenal, Declan Rice, aspira a ser el mejor futbolista del mundo

Declan Rice, centrocampista del Arsenal y de la selección inglesa, se ha consolidado firmemente en la élite del fútbol mundial gracias a su alta calidad técnica y capacidad de liderazgo. Debido a su juego constante en los últimos años, el jugador de 25 años es reconocido no solo como el motor de su equipo, sino también como uno de los principales candidatos al prestigioso Balón de Oro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El excentrocampista del Arsenal, Stefan Schwarz, destacó en una entrevista con Goal.com que Declan Rice ya se ha convertido en un jugador de «clase mundial». En su opinión, la principal fuerza del futbolista inglés no reside solo en su habilidad individual, sino en su capacidad para potenciar el juego de sus compañeros en el campo. Esta cualidad se considera una de las características más raras en el fútbol moderno.

Liderazgo e impacto colectivo

Fichado por el Arsenal en 2023 procedente del West Ham por la cifra récord de 105 millones de libras esterlinas, Declan Rice se convirtió rápidamente en una pieza indispensable del equipo de Mikel Arteta. Su disciplina en el campo, su precisión en la recuperación del balón y su actividad en la organización de los ataques han llevado el juego de los «Gunners» a un nuevo nivel. Según Stefan Schwarz, Rice no juega solo para sí mismo, sino que obliga a sus compañeros a jugar mejor a través de su liderazgo y capacidad de comunicación.

Declan Rice no oculta su hambre de trofeos a lo largo de su carrera. Tras ganar la Conference League con el West Ham, el futbolista aspira a triunfar en los torneos más prestigiosos como la Premier League y la Champions League con el Arsenal. Los expertos predicen que esta ambición y consistencia serán factores decisivos en la carrera por el Balón de Oro.

Comparaciones con leyendas

El exinternacional inglés Peter Reid también tiene una opinión muy alta de Declan Rice. Situó a la joven estrella al nivel de la leyenda del fútbol inglés Bryan Robson. Reid señaló que Rice tiene una influencia enorme en el campo y que su estilo de juego encarna los mejores aspectos de los grandes centrocampistas del pasado. Actualmente, es visto como el principal candidato para la capitanía de la selección después de Harry Kane.

Si Declan Rice gana la Copa del Mundo en América del Norte con la selección de Inglaterra, la probabilidad de que sea nombrado el mejor futbolista del mundo aumentará drásticamente. Actualmente, destaca no solo por sus acciones defensivas, sino también por su capacidad de marcar goles y dar asistencias en momentos clave. Esto lo convierte en el ejemplo ideal del centrocampista «box-to-box» moderno.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, seguir el juego de futbolistas universales como Declan Rice despierta un gran interés. En los encuentros de la Premier League, llenos de ritmo y lucha física, Rice destaca por su resistencia. Cada una de sus acciones en el Arsenal define las posibilidades del equipo en la lucha por el campeonato.

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