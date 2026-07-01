El exdefensa del Bayern Munich y de la selección francesa, Willy Sagnol, ha hecho una declaración sorprendente sobre las estrellas del fútbol moderno. Según él, el título al mejor jugador del mundo hoy en día no lo merecen ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, sino la nueva estrella del club muniqués, Michael Olise. Esta confesión de Sagnol ha generado amplios debates entre la comunidad deportiva europea. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista concedida al diario BILD, destacó que Michael Olise está significativamente por delante de todos los demás jugadores. Según Sagnol, si el extremo de 24 años no se lleva el trofeo del «Balón de Oro» al final de la temporada, sería el punto máximo de la injusticia. Considera que el jugador es inigualable en cuanto a juego colectivo.

Espíritu de equipo y comparación con las leyendas

Willy Sagnol comparó el estilo de Michael Olise con el del legendario Zinedine Zidane. En su opinión, aunque Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el fútbol en los últimos 15 años, lo han hecho más enfocados en sus estadísticas y resultados personales. Olise, por el contrario, prioriza los intereses del equipo sobre los suyos en el campo.

«Olise es simplemente un jugador de equipo, no es un individualista. Para él, no hay diferencia entre marcar un gol o dar una asistencia, lo principal es beneficiar a su equipo. Finalmente ha aparecido un futbolista que puede ser un verdadero ejemplo para nuestros hijos», subrayó el exdefensa. Según él, tal entrega es un fenómeno muy raro en el fútbol moderno.

Asimismo, Sagnol se refirió a la estrella principal de la selección francesa, Kylian Mbappe. Aunque reconoció la alta habilidad de Mbappe, criticó que se centre más en su carrera y objetivos personales. Para Sagnol, Michael Olise supera incluso a Mbappe gracias a su elegancia y visión de juego.

Agitaciones en el mercado de transferencias

Según Goal.com, estas opiniones positivas sobre Michael Olise no son casualidad. Actualmente, el Real Madrid se estaría preparando para invertir una suma récord por el jugador. El gigante español quiere ver a Olise en la línea de ataque junto a Kylian Mbappe. Esto demuestra cuán alto es el prestigio del jugador, no solo en el Bayern, sino a nivel mundial.

Durante la entrevista, Sagnol también expresó opiniones favorables sobre el defensa del Bayern, Dayot Upamecano. Valoró positivamente su estado físico y crecimiento técnico, comparándolo con los legendarios defensas del club muniqués. Sin embargo, el centro de la charla siguió siendo Michael Olise y su candidatura al Balón de Oro.

Cabe recordar que Michael Olise ya se ha ganado el cariño de los aficionados con sus brillantes actuaciones con la selección francesa. Sus movimientos en el campo y su esfuerzo por el equipo son muy valorados por los expertos. Según Sagnol, son precisamente jugadores así quienes preservan los verdaderos valores del fútbol.