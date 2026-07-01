Milan bate su récord de transferencias: Ruben Amorim trae a un nuevo delantero

El club italiano del Milan ha realizado su primer gran fichaje bajo la dirección del nuevo entrenador Ruben Amorim. El equipo anunció oficialmente la firma del delantero del Paris Saint-Germain e internacional portugués Goncalo Ramos. Este acuerdo se registra como la compra más cara de la historia del club. Así lo informa Goal.com.

Según la información de Goal.com, el Milan ha gastado aproximadamente 70 millones de euros (60 millones de libras) por el delantero de 25 años. Ramos firmó un contrato a largo plazo válido hasta 2031. Este paso refleja la seria intención de la directiva del Milan de reconstruir el equipo y volver a la cima tras los fracasos de la temporada pasada.

Con este traspaso, los Rossoneri baten su récord anterior. Hasta ahora, la compra más cara del club había sido Rafael Leao, adquirido del Lille en 2019 por 42 millones de libras. Ahora, Goncalo Ramos se convierte en el jugador más caro de la historia del Milan.

Experiencia y logros del nuevo delantero

Goncalo Ramos se dio a conocer al público mundial en el Mundial de 2022 con su hat-trick contra Suiza. Formado en las academias de Olhanense y Benfica, el delantero también mostró eficacia durante su etapa en París. Con el Paris Saint-Germain, disputó 131 partidos y marcó 45 goles.

Durante su carrera en Francia, Ramos ganó tres veces la Ligue 1 y dos veces la Champions League, demostrando su mentalidad ganadora. Ahora se espera que aplique esta experiencia en los enfrentamientos de la Serie A.

Ruben Amorim firmó un contrato de dos años con el Milan el mes pasado. La gran suma destinada a Ramos demuestra que los propietarios del club confían plenamente en el exentrenador del Manchester United y están dispuestos a proporcionarle los recursos necesarios. Ramos debe convertirse en la fuerza ofensiva principal para los siete veces campeones de Europa.

Se espera que el delantero portugués, que combina potencia física y habilidad técnica, lidere la línea de ataque del Milan. El objetivo principal del equipo es recuperar los primeros puestos de la Serie A y volver a destacar en los torneos más prestigiosos de Europa.