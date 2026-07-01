El club inglés del Liverpool ha cerrado uno de los acuerdos más sonados del mercado de transferencias de verano. Los Merseysiders han anunciado oficialmente el fichaje del defensa del club francés Rennes, Jeremy Jacquet. Este traspaso se valora no solo como un rejuvenecimiento de la plantilla para el gigante de la Premier League, sino como un paso estratégico para fortalecer la muralla defensiva del futuro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el valor total del traspaso asciende a 60 millones de libras esterlinas (aproximadamente 80 millones de dólares). El Liverpool pagará inicialmente 55 millones de libras, y los 5 millones restantes se otorgarán como bonos basados en el rendimiento del jugador. El talentoso defensa de 20 años firmó un contrato por cinco años en Anfield, con una cláusula para extender el acuerdo por un año más.

En la lucha por Jeremy Jacquet, el Liverpool logró dejar atrás a varios grandes equipos europeos, incluidos clubes como el Bayern y el Chelsea. El propio jugador señaló como motivo para elegir a los merseysiders el proyecto claro del club y la oportunidad de desarrollo personal. Según sus palabras, la competencia excesiva y la gran cantidad de jugadores en el Chelsea influyeron en su decisión.

La oportunidad de aprender de Virgil van Dijk

El joven defensa calificó su llegada al Liverpool como un «gran sueño». Valora especialmente la posibilidad de jugar junto al capitán Virgil van Dijk. «Aunque Virgil van Dijk esté acercándose al final de su carrera, entrenar con él será una experiencia inmensa para mí. Puede enseñarme muchas cosas. No hay nada mejor que trabajar con maestros de este nivel», destacó Jacquet en una entrevista para el sitio oficial del club.

Cabe señalar que el acuerdo inicial para este traspaso se realizó en enero. Sin embargo, los procesos oficiales se retrasaron debido a que el miembro de la selección juvenil de Francia sufrió una grave lesión en el hombro. Actualmente, el futbolista ha completado totalmente su proceso de rehabilitación y está listo para unirse a los preparativos de la nueva temporada.

Bajo el mando del nuevo entrenador Andoni Iraola, Jeremy Jacquet competirá por un lugar en el once titular con Joe Gomez y otro joven talento, Giovanni Leoni. Esta adquisición del Liverpool está orientada a resolver los problemas de la línea defensiva y asegurar la estabilidad a largo plazo. Este traspaso también es interesante para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, ya que el estilo de juego del Liverpool y la formación de nuevas jóvenes estrellas siempre han estado en el centro de atención.