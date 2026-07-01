Beccacece deja Ecuador tras la derrota ante México

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Beccacece deja Ecuador tras la derrota ante México

El director técnico Sebastian Beccacece anunció su salida tras la eliminación de la selección nacional de Ecuador del Mundial 2026.

El especialista argentino de 45 años comunicó su decisión tras la derrota por 0-2 en los octavos de final contra México. Su contrato con la selección terminó con el cierre del mundial y no fue renovado.

México frenó el camino de Ecuador

Ecuador se enfrentó a uno de los anfitriones, México, en la primera fase de los play-offs.

Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la primera parte dieron la victoria 2-0 a los mexicanos. Ecuador terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Piero Inkape.

Beccacece anunció su propia decisión

En la rueda de prensa posterior al partido, Beccacece confirmó el fin de su etapa en la selección nacional de Ecuador.

El técnico admitió que deseaba continuar en la selección, pero reconoció que no logró alcanzar el objetivo principal en el Mundial. Agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico por el trabajo conjunto.

Ecuador avanzó como tercero de grupo

La selección de Ecuador sumó cuatro puntos en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El equipo perdió ante Costa de Marfil, empató con Curazao y venció a Alemania por 2-1. Estos resultados permitieron a Ecuador pasar a los play-offs como uno de los mejores terceros.

Sin embargo, el equipo no pudo romper la defensa de México en octavos de final y terminó su participación en el torneo.

Finaliza una etapa de dos años

Sebastian Beccacece asumió la dirección de la selección de Ecuador en agosto de 2024.

Bajo su mando, el equipo disputó 24 partidos, registrando nueve victorias y 12 empates. Aunque Ecuador solo sufrió tres derrotas en este periodo, la baja efectividad ofensiva fue uno de los principales problemas del técnico.

Ahora se espera que la federación ecuatoriana de fútbol elija a un nuevo director técnico para preparar a la selección para las próximas competiciones.

Sebastián BeccaceceEcuadorMéxicoJulián QuiñonesRaúl Jiménez
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Shuhrat Razzakov
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