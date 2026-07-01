La selección de Noruega, que está causando sensación en el mundo del fútbol, ha alcanzado los octavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la estrella del equipo, Erling Haaland, se mostró sorprendentemente cauteloso antes del enfrentamiento contra su próximo rival, Brasil. El delantero del Manchester City considera que las posibilidades de su equipo de pasar a la siguiente ronda son muy bajas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La selección de Noruega continuó su camino en el torneo tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en la ronda de 1/32 finales. En el minuto 86, fue precisamente Erling Haaland quien marcó el gol decisivo tras un pase de Patrick Berg, dando la victoria a los escandinavos. Esta victoria significa que Noruega ha ganado tres de sus cuatro partidos en el torneo, pero ahora les espera una prueba real.

En una entrevista posterior al partido, Erling Haaland se detuvo en el nivel del futuro rival. Según Goal.com, el delantero respondió de forma breve y concisa a una pregunta sobre las posibilidades de Noruega contra Brasil: "Muy pocas". Según sus palabras, el equipo está feliz de haber llegado a octavos, pero es necesario mantener una visión realista.

Carrera de récords y goleadores

Erling Haaland demuestra una vez más que se encuentra en una forma extraordinaria en este torneo. El gol anotado ante Costa de Marfil fue su quinto en el campeonato. Actualmente, se encuentra a solo un gol de distancia de estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappe en la lucha por la "Bota de Oro". Este resultado es sorprendente para el torneo de debut internacional de Haaland.

Según los datos estadísticos, Erling Haaland está mostrando una eficacia poco común en el fútbol internacional. Ha logrado marcar 60 goles en 53 partidos con la camiseta de Noruega. Para comparar, Kylian Mbappe necesitó 100 partidos para alcanzar los 60 goles, y Lionel Messi 122 encuentros. Esta cifra confirma una vez más lo peligroso que es Haaland como delantero.

La visión optimista del capitán

Aunque el delantero del equipo sea cauteloso, el capitán de la selección de Noruega, Martin Odegaard, tiene un ánimo diferente. El mediapunta del Arsenal mostró que el estado anímico del equipo es excelente al realizar los tradicionales "aplausos vikingos" junto a los aficionados tras la victoria. Destacó que el fútbol está lleno de sorpresas y que cualquier rival puede ser derrotado.

"Será un partido muy difícil, pero en el fútbol todo es posible. Queremos seguir soñando y disfrutando del juego. Vamos a intentarlo. Debemos prepararnos bien y aprovechar estos momentos", dijo Martin Odegaard en conversación con los periodistas. En su opinión, la condición de underdog permite al equipo jugar sin presión adicional.

Es seguro que el duelo de octavos de final entre Noruega y Brasil captará la atención de la comunidad futbolística mundial. Cómo el juego disciplinado de los escandinavos y la habilidad individual de Haaland podrán resistir ante la plantilla estelar de los "pentacampeones" se convierte en una de las preguntas principales del torneo. Los aficionados al fútbol de Uzbekistán también esperan este enfrentamiento con gran interés.