Descenso inexplicable en la carrera de Phil Foden: ¿será el Aston Villa la salvación de la estrella?

Phil Foden, el talentoso centrocampista del Manchester City y de la selección inglesa, ha estado mostrando un nivel muy inferior al suyo últimamente. El jugador, que en su día fue reconocido como uno de los mejores jóvenes del mundo, ha perdido hoy su lugar en el once titular. Según los expertos, este estancamiento en su carrera podría obligarlo a cambiar de club. Así lo informa Goal.com.

El exfutbolista Tony Cascarino destacó en una entrevista con Goal.com que trasladarse al Aston Villa sería una oportunidad fantástica para Phil Foden. Según él, quedar anclado en el banquillo del Manchester City está apagando el potencial del talentoso playmaker. El club de Birmingham se encuentra actualmente en una fase de fuerte crecimiento y Foden podría volver a convertirse en líder allí.

El Aston Villa planea recaudar una suma considerable vendiendo a su joven estrella Morgan Rogers. Según los informes, el precio del traspaso de Rogers se ha fijado en 130 millones de libras esterlinas. Si este traspaso se concreta, Unai Emery dispondrá de fondos suficientes para fichar a un jugador creativo de alto nivel como Phil Foden.

Estancamiento profesional y necesidad de un nuevo desafío

Phil Foden solo logró marcar 10 goles en la temporada 2025-26, un resultado inesperado para un jugador de su nivel. Lo más lamentable es que, debido a este descenso, quedó fuera de la convocatoria de la selección inglesa para la Copa del Mundo. Cascarino calificó la situación actual del jugador como un «movimiento en dirección contraria».

«Phil Foden comenzó su carrera como un joven talento y entró gradualmente en el once titular. Pero ahora todo se está invirtiendo: ha pasado de ser un jugador titular a un suplente. Para un futbolista de su edad, es fundamental jugar cada semana y demostrar su valía. Un club ambicioso como el Aston Villa podría devolverle esa pasión», afirma Cascarino.

Aunque dejar el Manchester City, el club donde creció, pueda ser emocionalmente difícil para Phil Foden, podría convertirse en una necesidad para su crecimiento profesional. Si la situación no cambia positivamente bajo un nuevo entrenador, un traspaso a otro equipo fuerte de la Premier League seguramente revitalizaría su carrera.

Por el momento, ni la directiva del Manchester City ni el propio jugador han hecho declaraciones oficiales sobre un traspaso. Sin embargo, en las redes sociales, los aficionados del Aston Villa ya han empezado a debatir la llegada de Foden. Si todas las condiciones financieras y deportivas coinciden, este traspaso podría convertirse en uno de los eventos más impactantes del próximo verano.