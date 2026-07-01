Colaboración Tesla e Intel: experto veterano nombrado director del proyecto Terafab

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Colaboración Tesla e Intel: experto veterano nombrado director del proyecto Terafab

Tesla, dirigida por Elon Musk, ha dado un paso crucial en la implementación de su masivo proyecto Terafab. Esta planta, destinada a la producción de semiconductores para necesidades de IA espacial y robótica, será dirigida por Gary Szyan, un veterano con 18 años de experiencia en Intel. Así lo informa la publicación ixbt.com. noticia informa.

Gary Szyan anunció a través de su perfil de LinkedIn que asumirá el cargo de director de Terafab a partir de junio de 2026. Durante su trayectoria en Intel, dirigió una planta importante en Arizona y fue responsable de preparar los sitios de producción de chips basados en el proceso tecnológico 18A. Asimismo, lideró procesos de producción masiva en tecnologías de 22 y 14 nanómetros.

Inversiones multimillonarias y objetivos estratégicos

El proyecto Terafab asombra al mundo tecnológico por su escala. Según datos de Tesla, se planea una inversión de 55 mil millones de dólares para la fase inicial. Si se completan todas las etapas, la inversión total podría alcanzar los 119 mil millones de dólares. Con estos fondos, Tesla aspira a crear su propia base independiente de semiconductores.

La planta no solo servirá a los productos de Tesla, sino también a las tecnologías espaciales. Según el plan, cerca del 80 % de los productos fabricados se destinarán a centros de datos (data-centers) orbitales. Esto refleja las ambiciones de Elon Musk sobre la exploración espacial y la expansión de redes globales de AI.

La alianza Intel y Tesla

En este proyecto, Intel actúa como el socio principal de Tesla. Se espera que la planta Terafab produzca chips basados en el proceso tecnológico 14A más avanzado de Intel. Lip-Bu Tan, directivo de Intel, destacó las altas expectativas de esta colaboración, señalando que la producción de semiconductores no alcanza actualmente la demanda generada por la AI.

Tesla también mantiene una política agresiva en la contratación de personal. Anteriormente, circularon noticias de que la empresa estaba captando ingenieros líderes del gigante taiwanés TSMC. Se espera que el nombramiento de Gary Szyan fortalezca los vínculos entre Intel y Tesla y facilite la coordinación de los aspectos técnicos del complejo proyecto.

Se prevé que la planta Terafab comience a producir sus primeros procesadores ya en 2026. Esto tiene una importancia indirecta incluso para países en rápido desarrollo como Uzbekistán, ya que el aumento de la oferta en el mercado global de chips hará que los dispositivos de alta tecnología y los servicios de AI sean más accesibles y económicos en el futuro.

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Abror Shuhratov
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