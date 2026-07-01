Inglaterra — RD Congo: alineaciones confirmadas

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Inglaterra — RD Congo: alineaciones confirmadas

Está por comenzar el decisivo encuentro entre Inglaterra y la RD Congo por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Se han anunciado las alineaciones iniciales de ambos equipos para el partido que comenzará a las 21:00, hora de Tashkent.

Los líderes ingleses en el campo

El once inicial de la selección de Inglaterra cuenta con futbolistas destacados como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Marcus Rashford.

El equipo se apoya en ataque en el trío Rashford, Madueke y Kane.

Alineación de Inglaterra

Portero: Pickford.

Defensas: Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly.

Centrocampistas: Rice, Anderson, Bellingham.

Delanteros: Rashford, Madueke, Kane.

La RD Congo también ha elegido una alineación fuerte

En la alineación de la RD Congo también jugarán Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe, muy conocidos por los aficionados al fútbol inglés.

En el ataque, las principales esperanzas recaen en Yoane Wissa.

Alineación de la RD Congo

Portero: Mpasi-Nzo.

Defensas: Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.

Centrocampistas: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.

Delanteros: Sipenga, Wissa.

Detalles del encuentro

Información

Detalle

Competición

Copa del Mundo 2026

Fase

Octavos de final

Partido

Inglaterra — RD Congo

Hora de inicio

21:00

Zona horaria

Hora de Tashkent

Inglaterra es considerada la favorita, pero la fuerza física y los rápidos contraataques de la RD Congo podrían causar serios problemas al rival.

¿Qué equipo crees que pasará a la siguiente ronda? Deja tu opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
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