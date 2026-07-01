Inglaterra — RD Congo: alineaciones confirmadas
Está por comenzar el decisivo encuentro entre Inglaterra y la RD Congo por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Se han anunciado las alineaciones iniciales de ambos equipos para el partido que comenzará a las 21:00, hora de Tashkent.
Los líderes ingleses en el campo
El once inicial de la selección de Inglaterra cuenta con futbolistas destacados como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Marcus Rashford.
El equipo se apoya en ataque en el trío Rashford, Madueke y Kane.
Alineación de Inglaterra
Portero: Pickford.
Defensas: Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly.
Centrocampistas: Rice, Anderson, Bellingham.
Delanteros: Rashford, Madueke, Kane.
La RD Congo también ha elegido una alineación fuerte
En la alineación de la RD Congo también jugarán Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe, muy conocidos por los aficionados al fútbol inglés.
En el ataque, las principales esperanzas recaen en Yoane Wissa.
Alineación de la RD Congo
Portero: Mpasi-Nzo.
Defensas: Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.
Centrocampistas: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.
Delanteros: Sipenga, Wissa.
Detalles del encuentro
Información
Detalle
Competición
Copa del Mundo 2026
Fase
Octavos de final
Partido
Inglaterra — RD Congo
Hora de inicio
21:00
Zona horaria
Hora de Tashkent
Inglaterra es considerada la favorita, pero la fuerza física y los rápidos contraataques de la RD Congo podrían causar serios problemas al rival.
¿Qué equipo crees que pasará a la siguiente ronda? Deja tu opinión en los comentarios.
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