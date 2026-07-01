Gavi, centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, ha expresado una alta opinión sobre su compañero Lamine Yamal, calificando al talento de 18 años como uno de los jugadores más fuertes de nuestra era. Según Gavi, dejando de lado al legendario Lionel Messi, Yamal es actualmente el líder del fútbol mundial. Este reconocimiento demuestra que el prestigio de la joven estrella crece constantemente, no solo a nivel de club, sino también en el ámbito internacional. Así lo informa Goal.com en su noticia indica.

Actualmente, Lamine Yamal, quien lucha por el título de campeón del mundo con la selección de España, se encuentra recuperando su forma deportiva tras una lesión sufrida antes del torneo. En una entrevista con el diario La Vanguardia, Gavi destacó que su compañero puede marcar una gran diferencia en el campo incluso sin estar totalmente preparado. Según sus palabras, el 70 % de la capacidad de Yamal es superior al nivel máximo de muchos otros futbolistas.

Recuperación y estabilidad tras la lesión

El estado físico de Lamine Yamal está bajo la atención de los especialistas. Según Goal.com, el futbolista está aumentando gradualmente sus minutos en el campo tras la lesión. Jugó 19 minutos contra Cabo Verde, 45 minutos en el duelo con Arabia Saudita (donde fue autor de un gol) y 76 minutos en el partido contra Uruguay. Gavi confía en que Yamal mostrará su mejor juego a medida que avance el torneo.

A pesar de tener 18 años, los logros de Yamal son sorprendentes. Ya se ha coronado campeón de la Euro 2024 con España, ha ganado tres veces La Liga con el FC Barcelona y ha sido galardonado con el prestigioso premio Golden Boy. Asimismo, el hecho de haber quedado en segundo lugar después de Ousmane Dembélé en la encuesta del Balón de Oro 2025 demuestra la cima a la que ha llegado.

Estabilidad mental y presión de la fama

Gavi no ocultó su admiración no solo por la destreza técnica de Yamal, sino también por su resistencia mental. Mientras que la presión en los grandes torneos puede abrumar a muchos jugadores jóvenes, Lamine se distingue por mantener la calma. "A veces le digo que no entiendo cómo lo logra. La atención de la gente y la fama no lo ponen nervioso", afirma Gavi.

Los aficionados y expertos del fútbol español valoran positivamente el papel de este tándem en los éxitos de la selección. Gavi destacó que apoyará a su amigo en cualquier situación y que es un gran honor actuar junto a él en el campo. Se espera que la creatividad de Yamal sea el arma principal de España en los momentos decisivos del Mundial.

En conclusión, estas dos jóvenes estrellas formadas en la academia del FC Barcelona están definiendo el futuro no solo del club, sino de todo el fútbol europeo. El surgimiento de un líder como Yamal en las filas de los "azulgranas" tras la era de Lionel Messi es señal del inicio de una nueva etapa para los catalanes.