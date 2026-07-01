Zlatan Ibrahimović señala a la mejor selección del Mundial 2026

La leyenda del fútbol sueco, Zlatan Ibrahimović, elogió la participación de la selección nacional de México en la Copa Mundial 2026.

En opinión del exdelantero, los mexicanos han mostrado el fútbol más sólido y potente de todos los participantes en el torneo hasta ahora.

«México ha mostrado el mejor juego»

Ibrahimović destacó especialmente las acciones ofensivas y defensivas de México.

«Están jugando con gran intensidad tanto en ataque como en defensa. México ha mostrado el mejor fútbol del torneo hasta ahora», afirmó.

Zlatan señaló que los jugadores mexicanos tomaron la iniciativa desde los primeros minutos del encuentro.

La victoria se aseguró en la primera parte

Los jugadores mexicanos encontraron el camino al gol en dos ocasiones, tomando el control total del partido.

Ibrahimović cree que el equipo logró mantener el resultado necesario bajando un poco el ritmo en la segunda mitad.

«Demostraron quién mandaba desde los primeros minutos y marcaron dos goles. En la segunda parte solo tenían que bajar un poco el ritmo y ganaron», citó Fox Sports.

México eliminó a Ecuador

México derrotó a Ecuador en los dieciseisavos de final y se clasificó para los octavos de final.

El próximo rival del equipo en el torneo será el ganador del encuentro entre Inglaterra y la RD Congo.

Información Detalles Equipo México Rival en 16avos de final Ecuador Resultado Victoria de México Próximo rival Inglaterra o RD Congo

¿Es México candidato al título?

El juego de alta intensidad de México y el apoyo como anfitrión convierten al equipo en un rival peligroso.

Los elogios de Ibrahimović refuerzan la idea de que los mexicanos podrían lograr un gran resultado en el Mundial 2026.

¿Hasta qué fase crees que llegará México en el Mundial? Deja tu opinión en los comentarios.