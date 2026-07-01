Syrskyi señala la posible nueva dirección de Rusia

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, ha dado su valoración sobre el próximo paso probable de Rusia en la guerra.

En su opinión, más que un ataque a Kiev a través de Bielorrusia, una ofensiva rusa desde la región de Briansk hacia el norte de Ucrania, en dirección a Chernihiv, es una opción más realista.

No se observa acumulación de tropas en la frontera bielorrusa

En una entrevista con el canal «1+1», Syrskyi respondió a una pregunta sobre el desarrollo de infraestructura militar en la frontera de Bielorrusia con Ucrania.

Según él, por el momento no se observa una acumulación masiva de tropas rusas en esta dirección.

Sin embargo, según información del lado ucraniano, Moscú está estudiando varios escenarios de ataque, incluida la posibilidad de utilizar el territorio bielorruso.

«Sabemos que Putin ha encargado al Estado Mayor ruso examinar diversas variantes de operaciones ofensivas, incluida la posibilidad de atacar Kiev desde territorio bielorruso», declaró Syrskyi.

¿Es realista un ataque a Kiev a través de Bielorrusia?

El comandante ucraniano dijo que no considera este escenario realista por ahora.

«No creo que los líderes bielorrusos acepten proporcionar su territorio como base para las operaciones ofensivas del agresor», afirmó.

Syrskyi no especificó a qué se refería con «eventos recientes». El texto señala que esto podría estar relacionado con los territorios ocupados por Ucrania y los intensos ataques con drones dentro de Rusia.

La dirección más probable es Chernihiv

Syrskyi evaluó la opción de un ataque ruso desde la región de Briansk hacia el norte de Ucrania como más seria.

«Una variante relativamente probable es un ataque hacia el norte del país desde el territorio de la región rusa de Briansk. Es una opción real y nos estamos preparando para ello», dijo.

Cuando el periodista preguntó si podría haber un ataque a Kiev, Syrskyi respondió:

«No, no a Kiev, sino a la región de Chernihiv».

¿Cuál podría ser el objetivo del ataque?

Según el comandante en jefe ucraniano, los principales objetivos de la posible operación podrían ser:

Capturar ciertos territorios en la frontera ucraniana;

Abrir una nueva línea de frente en el norte;

Forzar al mando ucraniano a retirar parte de sus fuerzas del Donbás;

Dividir los recursos de defensa ucranianos en varias direcciones.

Al mismo tiempo, Syrskyi subrayó que no es fácil llevar a cabo un ataque a gran escala en la dirección de Chernihiv.

El terreno es difícil para el equipo pesado

El norte de Ucrania es rico en pantanos y bosques. La red de carreteras es limitada.

Syrskyi dijo que en esta zona:

El movimiento de blindados pesados es difícil;

Hay pocos puentes capaces de soportar cargas pesadas;

Es difícil mantener el ritmo de un ataque a gran escala;

Las zonas boscosas son favorables para incursiones de pequeños grupos.

Por lo tanto, un avance rápido con un gran ejército podría ser difícil, pero es posible la actividad de pequeños grupos de sabotaje y reconocimiento.

Se dice que hay presión sobre Minsk

The Wall Street Journal había escrito anteriormente que Moscú estaba presionando a los líderes bielorrusos para ampliar las posibilidades de nuevos ataques.

También se señala que en mayo, el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo una conversación telefónica con Aleksandr Lukashenko, instando a Bielorrusia a no unirse a la guerra.

Lukashenko, por su parte, subrayó repetidamente a lo largo de junio que se debe evitar que Bielorrusia sea arrastrada a la guerra.

La cuestión de los repetidores fronterizos

El texto indica que Lukashenko cumplió con la solicitud de Volodymyr Zelensky de desactivar los repetidores fronterizos utilizados para guiar los ataques rusos.

Syrskyi indicó que estos dispositivos aún no han sido completamente desmantelados.

Según él, uno de los repetidores fue vuelto a poner en marcha el 29 de junio.

«Creo que ya no los encenderán. Entienden que no deberían hacer eso», declaró Syrskyi.

La actividad rusa ha disminuido, pero la situación es grave

Al evaluar la situación general en el frente, Syrskyi dijo que la actividad de las tropas rusas ha disminuido últimamente.

«No diría que a la mitad, pero ciertamente ha disminuido en un tercio», dijo.

El número de direcciones donde Rusia intenta atacar activamente también ha disminuido.

Indicador Anteriormente Ahora Direcciones de ataque activas 13 7 Actividad rusa Alta Disminuida en aproximadamente un tercio

No obstante, el comandante en jefe ucraniano subrayó que la situación en el frente sigue siendo compleja.

Según la declaración de Syrskyi, el mando ucraniano se toma en serio la amenaza potencial en la dirección norte y se está preparando para ello.