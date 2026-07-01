Tottenham dispuesto a gastar una cifra récord por el fichaje de Sandro Tonali

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Tottenham dispuesto a gastar una cifra récord por el fichaje de Sandro Tonali

El club londinense Tottenham ha dado un paso importante en las negociaciones para el traspaso del centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali. Informes indican que los términos del contrato personal con el futbolista italiano han sido acordados y que se está acercando un acuerdo sobre la cifra del traspaso. Se espera que este movimiento sea uno de los eventos más impactantes de la temporada de verano, no solo para el Tottenham, sino para toda la Premier League. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según información de Sky Sport, la directiva del Tottenham ha decidido cumplir con las estrictas exigencias impuestas por el Newcastle. Tras el rechazo de una oferta inicial de 80 millones de libras esterlinas, el club londinense ha expresado su disposición a acercar el precio a los 100 millones de libras. Si el acuerdo se concreta, el Newcastle obtendrá un beneficio enorme sobre el jugador que compró al Milan en 2023 por 60 millones de libras.

Detalles del contrato personal y el factor De Zerbi

Sandro Tonali ha llegado a un acuerdo para un contrato de seis años con el Tottenham. Según este, el centrocampista italiano percibiría un salario semanal de 275.000 libras esterlinas, lo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del club. Asimismo, se prevé que la agencia del futbolista, GR Sports, reciba una comisión del 10% del importe del traspaso.

El principal impulsor de este fichaje es el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi. El técnico italiano ve a su compatriota como el «motor» del equipo para la nueva temporada. La estrecha relación entre De Zerbi y el agente de Tonali, Giuseppe Riso, ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de las negociaciones.

Competencia con el Manchester City

Sin embargo, el camino no será fácil para el Tottenham. Según Chronicle Live, el Manchester City también se ha unido a la carrera. El nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, considera a Tonali como un candidato idóneo para sustituir a Bernardo Silva, quien se marchó al Real Madrid. Además, el futbolista italiano podría ser un sustituto fiable o un socio en el centro para Rodri.

El Manchester City es financieramente muy poderoso y tiene la capacidad de igualar cualquier oferta del Tottenham. Los «Cityzens», que ya han gastado 116 millones de libras en Elliot Anderson este verano, están dispuestos a desembolsar una gran suma por Sandro Tonali. Para el propio jugador, la perspectiva de jugar en un participante habitual de la Champions League podría ser superior a la oferta del club londinense.

Actualmente, ambos clubes continúan las negociaciones finales con el Newcastle. Sandro Tonali, tras su descalificación la temporada pasada, está ansioso por regresar al campo y mostrar su mejor forma deportiva. Su traspaso a uno de los clubes top de Inglaterra abriría, sin duda, una nueva página en su carrera.

TottenhamSandro TonaliNewcastleManchester CityTraspaso
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