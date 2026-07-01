Lamine Yamal lanza una advertencia a Marc Cucurella antes del Clásico

La joven estrella del fútbol español, Lamine Yamal, ha expresado sus opiniones tajantes pero humorísticas sobre los futuros enfrentamientos con su compañero de selección, Marc Cucurella, recientemente transferido al Real Madrid. La rivalidad entre el extremo del FC Barcelona y el nuevo defensa madrileño ha alcanzado una nueva etapa ante la Copa del Mundo 2026. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, Marc Cucurella se unió recientemente al Real Madrid procedente del Chelsea de Londres por 47,5 millones de libras esterlinas. Tras este traspaso, los dos futbolistas, que actúan por la misma banda en la selección española, se convertirán ahora en rivales en el duelo más encarnizado de la liga española: El Clásico.

Mientras se prepara para el partido de cuartos de final contra Austria en la Copa del Mundo, Lamine Yamal bromeó con Cucurella en una entrevista con el diario Cope. "Le dije que sería titular en el primer partido, pero que se quedaría en el banquillo en el segundo. ¡Porque lo voy a "devorar" en el campo!", afirmó el delantero de 18 años.

Viejas rencillas entre Madrid y Barcelona

Para Lamine Yamal, entrar en conflicto con los representantes del Real Madrid no es novedad. La temporada pasada ya se enfrentó en el campo al experimentado defensa Dani Carvajal. En aquel momento, Yamal criticó al club madrileño respecto a decisiones arbitrales, y Carvajal le aconsejó que hablara menos.

El joven talento afirmó no arrepentirse de sus opiniones francas. Según él, esto es parte del fútbol y actualmente no mantiene contacto con ningún jugador del Real Madrid. Estas declaraciones de Yamal sin duda aumentarán el interés por los próximos Clásicos.

Cambios en la plantilla del FC Barcelona

Tras la salida de Robert Lewandowski, Lamine Yamal espera que la directiva del club refuerce la línea de ataque. No ocultó su deseo de ver en el FC Barcelona a su compañero de selección, Mikel Oyarzabal, quien brilla en la Real Sociedad. Oyarzabal marcó 18 goles la temporada pasada, ayudando a su equipo a ganar la Copa del Rey.

Asimismo, Yamal mostró interés en el estilo de juego de Julian Alvarez. Sin embargo, entiende perfectamente que los asuntos de transferencias son competencia del director deportivo Deco. "Es el trabajo de Deco y lo está haciendo muy bien. Apoyaremos a quien sea que llegue al equipo", añadió el futbolista.

Actualmente, ambos futbolistas, Yamal y Cucurella, centran toda su atención en el éxito de la selección española en la Copa del Mundo. Pero al comenzar la nueva temporada, es seguro que librarán una lucha encarnizada en la misma banda del campo.