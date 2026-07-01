Marcelo Bielsa dimite tras el fracaso de Uruguay

El director técnico de la selección nacional de Uruguay, Marcelo Bielsa, ha dejado su cargo. El experimentado entrenador asumió la responsabilidad por la fallida participación del equipo en el torneo. Admitió que no pudo aprovechar plenamente el potencial de los fuertes jugadores a su disposición.

Bielsa afirmó que no puede justificar los resultados

Al comentar la eliminación de Uruguay en la fase de grupos, Marcelo Bielsa destacó que es el responsable del resultado final.

«Mi responsabilidad es muy clara. No puedo justificar nuestro resultado final», dijo el técnico.

Bielsa señaló que el equipo contaba con jugadores de alto nivel, pero que no supo gestionar las oportunidades al nivel requerido.

«Hicimos todo lo posible»

El entrenador señaló que los jugadores se esforzaron, pero que esto no fue suficiente para lograr el resultado.

«Hicimos todo lo posible, pero no fue suficiente», citó RMC Sport.

Bielsa manifestó que no cree que el resultado del equipo hubiera cambiado aunque hubiera tomado decisiones diferentes.

«Incluso si hubiera tomado otras decisiones, esto no habría llevado a resultados diferentes», afirmó.

Uruguay no logró superar la fase de grupos

La selección nacional de Uruguay no logró obtener los resultados esperados en la fase de grupos.

Al finalizar los encuentros, el equipo:

sumó 2 puntos;

quedó en tercer lugar del grupo;

abandonó la competición prematuramente.

Este resultado fue calificado como un serio fracaso para un equipo con la gran tradición futbolística de Uruguay.

Comienza una nueva era en la selección

Tras la dimisión de Marcelo Bielsa, se espera que la federación uruguaya de fútbol busque un nuevo director técnico.

Ahora la directiva del equipo tiene la tarea de elegir a un técnico que pueda aprovechar eficientemente el potencial de la plantilla y guiar nuevamente a Uruguay hacia grandes resultados.

¿Cree que la dimisión de Marcelo Bielsa fue la decisión correcta? Deje su opinión en los comentarios.