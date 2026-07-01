Temperatura récord del océano mundial: junio de 2026 fue el mes más cálido de la historia

Los cambios en el sistema climático del planeta Tierra continúan tomando un rumbo preocupante. Según el último informe publicado por el servicio Copernicus Marine, la temperatura media de la superficie del océano mundial en junio de 2026 fue de 21,0°C. Esta cifra es el resultado más alto en la historia de las observaciones instrumentales, convirtiendo a junio en el récord absoluto de temperatura oceánica. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los análisis indican que los primeros seis meses de 2026 también se sitúan entre los semestres más cálidos de la historia de la humanidad. Una gran parte del sistema oceánico de nuestro planeta ha sido cubierta por condiciones de calor anómalo. Estas conclusiones se basan en los datos del sistema de monitoreo global GLO12, que combina observaciones satelitales, modelado digital y reanálisis oceánico.

Olas de calor globales y su alcance

De enero a junio del año en curso, la temperatura media de la superficie del océano fue de 20,94°C. Aunque esta cifra es ligeramente inferior al récord de 2024 (21,04°C), 2026 se registró como el segundo semestre más cálido de la historia. Los expertos están especialmente preocupados por la duración y el alcance del calor anómalo: a finales de junio, casi el 82 % del área del océano mundial quedó bajo olas de calor de diversas intensidades.

Las olas de calor oceánicas son fenómenos en los que la temperatura del agua permanece por encima de la norma climática durante un período prolongado. Estas situaciones pueden durar semanas o meses, afectando gravemente los ecosistemas marinos, la circulación del agua y el régimen meteorológico global. Según los datos de Copernicus, las "zonas calientes" más estables se observaron en las partes tropicales y subtropicales del océano Pacífico, en el centro del Atlántico Norte, así como en las costas de Chile, California y Europa.

Récords regionales e influencia de El Niño

El mar Mediterráneo se convirtió en una de las zonas más calentadas. Aquí, la temperatura media entre enero y junio alcanzó los 18,07°C y el 98 % del acuatorio estuvo afectado por olas de calor. La situación también es compleja en el Atlántico Norte, donde en algunas zonas se batieron récords de temperatura durante cuatro meses consecutivos. Tales cambios pueden ser catastróficos para la flora y fauna marina.

En la parte tropical del océano Pacífico, la temperatura de junio alcanzó los 27,26°C, registrando el índice más alto de la historia de la región. Los científicos vinculan esta dinámica con el fenómeno climático El Niño. El Niño provoca una redistribución del calor en el Pacífico y altera las condiciones meteorológicas en todo el mundo, lo que a su vez aumenta la probabilidad de fenómenos naturales extremos.

Los océanos absorben la mayor parte del exceso de calor del sistema climático, por lo que su estado es de importancia decisiva para el futuro de nuestro planeta. El informe de Copernicus Marine muestra que el estrés térmico a largo plazo de los océanos afecta no solo a la vida marina, sino también directamente a la severidad del clima en tierra. Esto exige reforzar el monitoreo climático global y las medidas de protección ambiental.