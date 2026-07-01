Sony revoluciona la industria del juego: los discos de PlayStation pasan a la historia

Sony Interactive Entertainment ha anunciado una decisión estratégica que marcará un giro importante en la industria de los videojuegos. Según el comunicado oficial de la empresa, se detendrá por completo el lanzamiento de nuevos juegos en discos físicos para las consolas PlayStation. Este paso significa la transición total del mercado global de juegos al formato digital, y los expertos del sector lo califican como el fin de la era de los soportes físicos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el plan, a partir de enero de 2028, todos los nuevos juegos que lleguen a la plataforma PlayStation se distribuirán únicamente en formato digital. Sony justificó esta decisión basándose en los deseos de los consumidores y el cambio drástico en la coyuntura del mercado. Actualmente, la mayoría de los jugadores prefieren descargar los juegos directamente a través de Internet en lugar de comprarlos en tiendas.

Un paso hacia el futuro digital

Los representantes de Sony señalan que la demanda de contenido digital ha superado por varias veces el interés por los discos físicos. Esta tendencia es evidente no solo en los países desarrollados, sino también en mercados emergentes como Uzbekistán. Entre los gamers locales, también se están popularizando las compras a través de PlayStation Store y el uso de servicios de suscripción.

Después de la fecha establecida, todos los nuevos proyectos se venderán únicamente a través de la tienda digital PlayStation Store o mediante códigos proporcionados por minoristas oficiales. Este cambio reducirá los costos de producción y distribución de los juegos, permitiendo a los usuarios descargar el nuevo contenido tan pronto como sea lanzado.

Un punto importante es que esta novedad no se aplica a los juegos lanzados o planeados para lanzarse hasta finales de 2027. Las copias en disco de juegos antiguos seguirán vendiéndose en tiendas y su soporte no se interrumpirá. Sony promete mantener la posibilidad de elección para los usuarios sobre dónde comprar sus juegos.

Innovaciones y nuevas oportunidades

La empresa pretende orientar sus recursos hacia el desarrollo de métodos innovadores de acceso al contenido en lugar de la producción y logística de copias físicas. Esto servirá para crear nuevas comodidades en áreas como las tecnologías cloud y el aumento de la velocidad de descarga. El objetivo de Sony es proporcionar una "experiencia de juego de clase mundial" para los gamers.

Según los expertos, esta decisión de Sony podría servir de ejemplo para otros gigantes, incluidos Microsoft y Nintendo. En el futuro, la fabricación de consolas sin lectores de disco (Digital Edition) se convertirá en el estándar. Se espera que esto, a su vez, tenga un impacto positivo en el diseño y el precio de los dispositivos.