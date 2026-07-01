El gigante de la micromovilidad Lime sale a bolsa: 167 millones de dólares recaudados mediante una IPO

Lime, una de las empresas líderes a nivel mundial en el alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas, ha finalizado su tan esperada IPO (oferta pública inicial). Tras nueve años de actividad, la empresa logró recaudar 167 millones de dólares de inversores al cotizar sus acciones en el Nasdaq. Este paso marca un punto de inflexión importante no solo para la empresa, sino para todo el mercado de la micromovilidad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, Lime, respaldada por Uber, vendió 6,68 millones de acciones a 25 dólares cada una. Este precio se sitúa en el promedio del rango establecido de 24-26 dólares, lo que demuestra la confianza estable de los inversores en la empresa. Se espera que las acciones comiencen a cotizar bajo el ticker "LIME" a partir del miércoles.

Lime llevaba varios años planeando salir al mercado público. Tras recaudar 523 millones de dólares en 2021, el CEO Wayne Ting anunció su intención de realizar una IPO en 2022. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado y los cambios económicos, este proceso se pospuso varias veces. Como resultado de esta IPO, la valoración total de la empresa se estima en unos 1660 millones de dólares.

Obligaciones financieras y presión del mercado

Estas inversiones llegaron en el momento justo para Lime, ya que la empresa se encontraba bajo una fuerte presión financiera. En los informes presentados en mayo, la empresa admitió tener dudas sobre su capacidad para continuar operando. Actualmente, Lime tiene una deuda de casi 1000 millones de dólares, de la cual más de la mitad debe pagarse antes de finales de este año. Los fondos recaudados en la IPO se destinarán a cubrir estas obligaciones.

El sector de la micromovilidad ha estado marcado por una competencia feroz y dificultades financieras en los últimos años. Por ejemplo, Bird, uno de los principales competidores de Lime, tuvo que declararse en quiebra tras salir a bolsa. Otras empresas se vieron obligadas a fusionarse (como Tier y Dott) o a abandonar el mercado por completo. En este contexto, la supervivencia y el crecimiento continuo de Lime son altamente valorados por los expertos del sector.

Los indicadores financieros de la empresa muestran una mejora en los últimos años. Lime obtuvo unos ingresos de 521 millones de dólares en 2023, 686,6 millones en 2024 y 886,7 millones el año pasado. Las pérdidas también se han reducido significativamente: la pérdida de 122,3 millones de dólares en 2023 se redujo a 33,9 millones en 2024, aunque esta cifra aumentó ligeramente a 59,3 millones en 2025.

Expansión global y asociación con Uber

Uno de los factores clave del éxito de Lime es su expansión global. Hoy en día, la empresa ofrece sus servicios en 230 ciudades de 29 países. Esta podría ser una experiencia interesante para mercados emergentes como Uzbekistán, donde el alquiler de patinetes se ha vuelto popular en Tashkent en los últimos años.

Cabe destacar que las operaciones de Lime dependen en gran medida de la plataforma Uber. Uber posee el 24 % de las acciones de Lime, y el año pasado, más del 14 % de los ingresos de Lime provinieron de pedidos realizados a través de la aplicación de Uber. Esta asociación sigue siendo el canal más importante para atraer nuevos usuarios a Lime.