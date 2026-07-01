Nueva era en el transporte autónomo: Humble Robotics presenta su camión eléctrico sin conductor

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Nueva era en el transporte autónomo: Humble Robotics presenta su camión eléctrico sin conductor

El interés por los vehículos autónomos en el mercado tecnológico mundial recuerda a la época frenética de 2016. Expertos experimentados del sector y grandes inversores vuelven a estar en el centro de atención, esta vez enfocándose en la automatización completa de la logística de transporte. Específicamente, la startup Humble Robotics anunció su nuevo proyecto destinado a revolucionar la industria del transporte. Así lo informa Techcrunch.com.

El fundador y CEO de la compañía, Eyal Cohen, destacó en una entrevista con TechCrunch que ha comenzado un nuevo ascenso en el campo de las tecnologías autónomas. Humble Robotics anunció que en abril finalizó su fase de operaciones secretas, habiendo recaudado 24 millones de dólares en inversiones para desarrollar un vehículo de transporte eléctrico totalmente autónomo y sin cabina de conducción.

Eyal Cohen es considerado una persona con una vasta experiencia en este sector. Trabajó en el proyecto Otto, adquirido en su momento por Uber, y posteriormente operó en la empresa Pronto junto a Anthony Levandowski. Según él, el flujo de capital y la lucha por ingenieros talentosos se están volviendo tan intensos como hace unos años, pero ahora las tecnologías están mucho más maduras.

El futuro de los camiones sin cabina y la logística

La particularidad del proyecto de Humble Robotics es que sus camiones eléctricos no tienen el asiento del conductor tradicional ni cabina de mando. Este enfoque permite reducir el peso del vehículo, mejorar la aerodinámica y aumentar la capacidad de carga. Para países con un alto potencial de tránsito como Uzbekistán, tales tecnologías podrían, en el futuro, servir para aumentar la seguridad vial y reducir significativamente los costos de transporte.

Según los expertos, los camiones autónomos eliminan la fatiga y los errores relacionados con el factor humano en el transporte de larga distancia. Según Eyal Cohen, la experiencia acumulada en los últimos 15 años en electrificación, energía solar y robótica se está fusionando ahora en un único ecosistema. Esto convierte a los vehículos autónomos de un simple proyecto de laboratorio en una solución empresarial real.

Actualmente, empresas como Humble Robotics no solo diseñan el software, sino también el hardware desde cero. Se espera que esto les otorgue una ventaja competitiva frente a gigantes como Tesla o Waymo. El hecho de que los inversores vuelvan a apostar grandes sumas en este sector indica que el mercado del transporte autónomo será uno de los segmentos de crecimiento más rápido en los próximos años.

En conclusión, se puede decir que la nueva ola en torno a los vehículos autónomos está más orientada a resultados prácticos que las anteriores. En el ejemplo de Humble Robotics, podemos ver la armonía entre la tecnología y la eficiencia económica, la cual tiene el poder de transformar radicalmente la cadena logística global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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