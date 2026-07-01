Confesión inesperada en directo: Danny Murphy sorprende a todos con la historia de su gato desaparecido

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Confesión inesperada en directo: Danny Murphy sorprende a todos con la historia de su gato desaparecido

En el mundo del fútbol, es habitual que las intervenciones inesperadas e historias curiosas de los comentaristas atraigan la atención de los aficionados. Sin embargo, Danny Murphy, exestrella de la selección de Inglaterra y del Liverpool, dejó boquiabiertos no solo a los espectadores sino también a sus colegas durante una transmisión en vivo de la BBC con un recuerdo personal peculiar. Relató la historia de su gato desaparecido durante la cobertura de un encuentro internacional. Así lo informa Goal.com la noticia .

El incidente ocurrió en la segunda mitad del partido entre Costa de Marfil y Noruega. En el minuto 72, el talentoso jugador noruego Oscar Bobb entró desde el banquillo. En el momento en que el comentarista principal, Steve Bower, mencionó el nombre del jugador para señalar su ingreso, Murphy recordó repentinamente a su gato llamado «Bob».

Según Goal.com, a pesar de la intensidad del juego, Murphy dijo tras un silencio de 10 segundos: «Yo también tenía un gato llamado Bob». Aunque un sorprendido Steve Bower ironizó diciendo que el partido no estaba siendo aburrido, el exfutbolista decidió continuar con su historia.

La misteriosa desaparición del gato

Murphy detalló el destino de su mascota: «Saltó a la parte trasera de un camión de correos y lo perdimos. Fue un evento muy triste». Esta confesión inesperada generó un gran debate en las redes sociales. Muchos aficionados compararon la intervención de Murphy con el estilo del famoso personaje cómico Alan Partridge.

Entre los usuarios de las redes sociales, algunos calificaron el momento como «la mejor narración del torneo», mientras que otros se quejaron de que el comentarista no estaba prestando atención al juego. Football Ramble describió el momento como una «narración verdaderamente icónica», mientras que algunos fans cuestionaron la capacidad de Murphy como analista.

Volviendo a lo ocurrido en el campo, poco después de esta extraña conversación, Amad Diallo, de Costa de Marfil, empató el marcador. Sin embargo, a cuatro minutos del final, la estrella del Manchester City, Erling Haaland, anotó el gol de la victoria para Noruega. Las «aventuras del gato» de Murphy se convirtieron en un tema más discutido que el propio resultado del partido.

Este incidente demostró una vez más que en el periodismo deportivo, las emociones personales y los recuerdos inesperados de los comentaristas pueden a veces eclipsar el evento principal. Danny Murphy, con su historia sincera pero inoportuna, se ha ganado un lugar en la lista de las narraciones más extrañas de la historia del fútbol.

Danny MurphyFútbolBBCNoruegaErling Haaland
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