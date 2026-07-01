Contacto con extraterrestres: científicos validan nueva guía para el primer contacto

¿Cómo debería reaccionar la comunidad mundial si se encontraran las primeras pruebas de que la humanidad no está sola en el universo? La Academia Internacional de Astronáutica (IAA) ha validado oficialmente un conjunto de recomendaciones actualizadas para responder a esta pregunta. Este documento define un protocolo internacional estricto que debe seguirse en caso de detectar tecnofirmas —rastros de actividad tecnológica— que indiquen la existencia de civilizaciones extraterrestres. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Elaborada entre 2022 y 2025 por el comité SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) de la IAA, esta guía está destinada a prevenir el caos que podría surgir durante descubrimientos inesperados. El documento establece que, al detectar tecnofirmas como señales de radio inusuales, impulsos láser o enormes estructuras artificiales en el espacio, los científicos deben primero someter la información a múltiples verificaciones independientes.

Prohibición de sacar conclusiones apresuradas

Según las nuevas reglas, cualquier descubrimiento debe ser confirmado por varias organizaciones científicas mediante diferentes métodos. Hasta que finalice la verificación, se recomienda a los científicos no difundir información no confirmada y ser extremadamente cautelosos al interpretar los resultados. Esto se considera crucial para evitar falsas polémicas y la propagación de pánico injustificado en la sociedad.

Si se confirma que la señal es realmente artificial, se debe informar inmediatamente a organizaciones prestigiosas como el Secretario General de la ONU, la Unión Astronómica Internacional (IAU) y el Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR). Asimismo, todos los datos brutos, el software y los métodos de análisis deben publicarse en fuentes abiertas. Esto permite que otros expertos de todo el mundo vuelvan a verificar los resultados de manera independiente.

La cuestión de la respuesta y el control internacional

Una de las partes más importantes del documento se dedica a la cuestión de responder a los extraterrestres. Según la recomendación de la IAA, no debe enviarse ningún mensaje al espacio en nombre de la humanidad sin deliberaciones internacionales exhaustivas. Se considera indispensable la participación de la ONU y otras estructuras intergubernamentales para tomar tal decisión. Cualquier intento de establecer comunicación antes de que concluyan las consultas se considera indeseable y peligroso.

Para gestionar situaciones futuras, se planea la creación de un grupo de trabajo permanente en la academia. Este incluirá a los siguientes especialistas:

Astrónomos y astrofísicos;

Juristas en derecho internacional;

Especialistas en ética y ciencias sociales;

Expertos en comunicación científica.

Según Ixbt.com, esta nueva guía no está vinculada a ningún descubrimiento concreto. Los científicos subrayan que se trata simplemente de un plan de acción preparado para un posible «primer contacto». Para los astrónomos aficionados y profesionales de Uzbekistán, estos estándares internacionales también sirven como una base científica importante para la observación del espacio.