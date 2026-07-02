¿Qué dijo Otkir Yusupov tras finalizar el Mundial 2026?

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¿Qué dijo Otkir Yusupov tras finalizar el Mundial 2026?

El portero de la selección de Uzbekistán y del Navbahor, Otkir Yusupov, envió un emotivo mensaje a los aficionados tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

El guardameta de 35 años destacó que las pruebas difíciles de la vida enseñan al ser humano a ser paciente y a volverse más fuerte. Afirmó que defender el honor de Uzbekistán con la selección es para él la mayor felicidad y orgullo.

«A veces la vida te pone a prueba»

En una publicación en sus redes sociales, Yusupov compartió sus sentimientos recientes.

«A veces la vida te pone a prueba. A veces, el tiempo te enseña a callar, a tener paciencia y a regresar aún más fuerte», escribió el portero.

El futbolista subrayó la necesidad de seguir trabajando y luchando por avanzar después de cualquier dificultad.

La camiseta de Uzbekistán: el mayor orgullo

El portero de la selección destacó que defender el honor de la patria tiene un significado especial para él.

«Amo el fútbol. ¡Esta camiseta, esta bandera y defender el honor de Uzbekistán serán siempre para mí el mayor orgullo y felicidad!»

Yusupov expresó que, sin importar dónde esté, su corazón siempre estará con Uzbekistán y la selección nacional.

«Los días más bellos están por venir»

El portero afirmó que mira al futuro con confianza y que el trabajo realizado nunca será en vano.

«Creo que los días más bellos están aún por delante. El trabajo nunca es en vano», dijo.

Según sus palabras, la participación en la Copa del Mundo no es el destino final, sino el comienzo de una nueva etapa.

Agradecimiento a los aficionados

Otkir Yusupov agradeció especialmente a los aficionados uzbekos que siempre lo han apoyado.

«Cada oración, cada palabra amable me da fuerzas», escribió el futbolista.

Prometió regresar en el futuro más fuerte, con más experiencia y con una gran pasión.

«Porque esto aún no es el final... Es un nuevo comienzo. ¡Adelante, Uzbekistán!»

Disputó un partido en el Mundial

Otkir Yusupov tuvo una contribución importante en la primera clasificación histórica de la selección de Uzbekistán a una Copa del Mundo.

Sin embargo, en el Mundial solo jugó en el primer partido de la fase de grupos contra Colombia.

A pesar de ello, el mensaje del veterano portero demostró su lealtad a la selección y su gran deseo de volver en el futuro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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