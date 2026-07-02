El club londinense del Tottenham está cerca de concretar uno de los acuerdos más impactantes del mercado de verano. Los londinenses del norte Newcastle han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista Sandro Tonali. Se espera que esta operación sea la compra más cara de la historia del club. Así lo informa Goal.com.

Según The Athletic, el valor total del traspaso podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas. En la primera etapa, Tottenham pagará 92,5 millones de libras, mientras que los 7,5 millones restantes se entregarán en forma de bonos por la participación del equipo en la Champions League y otros objetivos. Esta cifra convertiría a Sandro Tonali en el jugador más caro de la historia del club.

Grandes reformas en el centro del campo

Actualmente, el club londinense ha iniciado un proceso de renovación profunda de su plantilla. Junto a Sandro Tonali, el equipo está invirtiendo una suma considerable en Mateus Fernandes. Sin embargo, se espera que sea el futbolista italiano quien se convierta en la figura principal de la línea media. Aunque el equipo cuenta con jugadores fuertes como Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur y Pape Matar Sarr, la llegada del experimentado Tonali intensificará la competencia.

Al mismo tiempo, el joven talento Lucas Bergvall ha expresado su deseo de dejar el club en busca de nuevos retos. Esto obligó a la directiva a abordar con más seriedad el fortalecimiento del centrocampismo. Tottenham ya ha logrado incorporar este verano a jugadores como Andy Robertson, Marco Senesi y Jan Paul van Hecke.

Una nueva página en la carrera de Sandro Tonali

El internacional italiano llegó alen 2023 procedente del Milan por 60,5 millones de libras. Sin embargo, su temporada de debut en Inglaterra comenzó con un suceso inesperado. Debido a la violación de las reglas de apuestas, fue sancionado con 10 meses de suspensión y se vio obligado a perder la Eurocopa 2024.

Tras regresar de su sanción, Sandro Tonali recuperó su mejor forma. Ha disputado un total de 110 partidos con el Newcastle , anotando 10 goles y dando 10 asistencias. La temporada pasada, contribuyó significativamente a que su equipo terminara en la 12ª posición de la Premier League y llegara hasta los cuartos de final de la Champions League.

Goal.com destaca que este traspaso será uno de los eventos más importantes del verano, no solo para el Tottenham , sino para todo el campeonato inglés. La incorporación de un mediapunta de la calidad y experiencia de Sandro Tonali permitirá al club londinense luchar por los primeros puestos en varias competiciones a la vez.