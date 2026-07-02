Harry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delantero

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Harry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delantero

En un complicado encuentro contra la RD Congo en el marco de la Copa del Mundo, el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, demostró su gran calidad y salvó a su equipo de una derrota inesperada. El doblete de la estrella del Bayern, que otorgó la victoria por 2-1, sorprendió no solo a los aficionados, sino también a las leyendas del fútbol Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovich. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras abrir el marcador de cabeza en el minuto 75, Harry Kane anotó el gol de la victoria justo antes del final con un potente disparo desde una posición muy compleja. En su intervención en Fox Sports, Thierry Henry elogió la condición física y la técnica de golpeo del delantero. Henry destacó que lanzar un disparo así al final del partido requiere una maestría inmensa.

"Estaba en una posición extraña en el aire al disparar. ¿De dónde se saca tal fuerza al final del juego, cuando todos están agotados? Incluso Declan Rice estaba a punto de desplomarse por el cansancio. Si yo intentara hacer ese disparo ahora, me rompería la espalda. ¡Es puro talento! ¡Bravo, Sir Harry!", expresó Thierry Henry sin ocultar su asombro.

La única esperanza de Inglaterra

Zlatan Ibrahimovich coincidió con Henry, señalando que la selección inglesa actual depende totalmente de su capitán. Según el exdelantero sueco, mientras que otras potencias tienen varios líderes, en Inglaterra solo Harry Kane decide el destino del partido.

"Cuando hablamos de Argentina decimos Lionel Messi, de Francia decimos Kylian Mbappe, pero ellos tienen otras superestrellas. Cuando se trata de Inglaterra, todo recae sobre Harry Kane. Hoy marcó dos goles y tuvo una incursión brillante. Si Inglaterra quiere el campeonato, Kane debe seguir jugando así", dijo Ibrahimovich.

Al mismo tiempo, Zlatan mostró preocupación por el estado físico general del equipo. Observó que incluso jugadores destacados por su resistencia, como Declan Rice, sufrieron al final del encuentro. Esto podría generar problemas para los pupilos de Thomas Tuchel en las siguientes fases del torneo.

Harry Kane ha alcanzado ya los 5 goles en la Copa del Mundo. Ha empatado en la tabla de goleadores con Erling Haaland y se encuentra a solo un gol de los líderes, Kylian Mbappe y Lionel Messi. Aunque sea con dificultades, el hecho de que Inglaterra siga ganando demuestra que son uno de los principales candidatos al título.

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