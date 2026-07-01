Elon Musk en un nuevo proyecto: SpaceX desarrolla un gadget basado en IA

SpaceX, dirigida por Elon Musk, mostró a los inversores un prototipo de un nuevo dispositivo que funciona con tecnologías de inteligencia artificial (AI). Según el Wall Street Journal, este gadget se parece a un smartphone y podría ser parte de la estrategia de la empresa para entrar en el mercado de la telefonía móvil. Esta novedad está generando gran interés en el mundo tecnológico, ya que se espera que sea una alternativa innovadora a los dispositivos tradicionales como el iPhone. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información, el nuevo dispositivo es más compacto y delgado que los smartphones iPhone. Su diseño se sitúa entre un pequeño teléfono táctil y gadgets de AI como el Rabbit R1. En una reunión con inversores, los representantes de SpaceX destacaron que el proyecto aún está en una etapa temprana y que el diseño final podría cambiar. Sin embargo, el propio Elon Musk ya ha desmentido estos informes en la red X (anteriormente Twitter), calificándolos de «totalmente falsos».

Competencia tecnológica e integración de xAI

Según los expertos, empresas como SpaceX y Tesla poseen toda la experiencia y los recursos necesarios para producir en masa dispositivos tan complejos. Especialmente, la integración de la empresa xAI dentro de SpaceX permitiría crear un sistema operativo dedicado para este gadget. Esto garantizaría que el dispositivo no dependa de plataformas como Google Android o Apple iOS.

El proyecto contempla los siguientes aspectos importantes:

El dispositivo se basará completamente en una interfaz de inteligencia artificial;

Posibilidad de comunicación global a través de la red Starlink Mobile;

Integración con su propio sistema operativo y algoritmos de xAI;

A diferencia de los smartphones tradicionales, se hace hincapié en una interacción vocal e inteligente con el usuario.

Este paso de SpaceX también intensifica la competencia con OpenAI. Se sabe que OpenAI, bajo el liderazgo de Sam Altman, está desarrollando su propio dispositivo de AI en colaboración con el ex diseñador de Apple, Jony Ive. Recientemente, circularon informes de que Paul Meade, vicepresidente responsable del proyecto Vision Pro de Apple, se unió al equipo de hardware de OpenAI.

Al mismo tiempo, la situación en el mercado no siempre es exitosa. Por ejemplo, los dispositivos basados en inteligencia artificial de startups como Humane y Rabbit fueron recibidos con frialdad por los consumidores. Muchos usuarios expresaron que no estaban dispuestos a comprar un gadget separado para funciones que los smartphones comunes ya pueden realizar. Aún no se sabe cómo SpaceX resolverá este problema.

Los analistas también valoran positivamente la intención de SpaceX de entrar en el mercado de la comunicación inalámbrica. La empresa, que ya ofrece comunicación satelital a través del sistema Starlink, podría en el futuro competir con grandes operadores como T-Mobile o AT&T, o incluso adquirir uno de ellos. Si este gadget de AI se hace realidad, podría convertirse en el eje central que una todas las tecnologías del imperio de Musk.