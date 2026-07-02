Harry Kane salva a Inglaterra: Declan Rice reconoce la maestría del capitán

En un intenso duelo por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra logró una difícil victoria ante la RD Congo. Al anotar un doblete, Harry Kane salvó a su equipo de una derrota inesperada, demostrando una vez más que es un delantero de clase mundial. Esta victoria abre el camino a los pupilos de Thomas Tuchel hacia la fase de eliminatorias del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras el encuentro, el centrocampista inglés Declan Rice elogió la actuación de su capitán. En una entrevista con BBC Sport, Rice destacó que contar con un líder como Harry Kane es una gran fortuna para el equipo. Según sus palabras, Kane es un ejemplo para todos, no solo en el campo, sino también en los entrenamientos.

"Es simplemente un jugador increíble. Marcar 72 goles esta temporada no es algo común. Es un verdadero líder, se esfuerza cada día en los entrenamientos y tiene una excelente relación con todos en el grupo. ¿Vieron su remate en el segundo gol? Colocó el balón justo en la escuadra. Tenemos mucha suerte de tener a un jugador así", afirmó Declan Rice.

Resultados históricos y récords

Según los datos estadísticos de Opta, Harry Kane alcanzó uno de los hitos más raros de la historia del fútbol mundial con este doblete. Se ha convertido en el segundo futbolista de la historia en marcar más de 20 goles en grandes torneos (Copa del Mundo y Eurocopa). Actualmente, solo Cristiano Ronaldo (24 goles) está por delante de él.

Asimismo, la eficacia de Kane en las fases eliminatorias es sorprendente. Desde la Euro 2020, ha logrado marcar 10 goles en partidos decisivos. En esta cifra, supera considerablemente a estrellas como Kylian Mbappe (7 goles) y Dani Olmo (3 goles). Actualmente, Kane ocupa la segunda posición en la carrera por la bota de oro del torneo con 5 goles, empatado con Erling Haaland.

El partido no fue sencillo para los ingleses. En el minuto 7, Brian Cipenga abrió el marcador, poniendo a Inglaterra en una situación difícil. Según escribe Goal.com, esta es la primera vez desde la final de 1966 que la selección inglesa comienza perdiendo un partido de Copa del Mundo y termina ganando.

Declan Rice señaló que la confianza del equipo nunca flaqueó durante el juego. En su opinión, el equipo creó muchas ocasiones y no dejó de presionar la portería rival. Finalmente, Harry Kane decidió el destino del encuentro gracias a su calidad individual. Ahora, la selección de Inglaterra espera una dura prueba contra México en los cuartos de final.