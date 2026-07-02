Joan Laporta se burla del Real Madrid: «Intentan ocultar sus propios problemas»

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Joan Laporta se burla del Real Madrid: «Intentan ocultar sus propios problemas»

Las relaciones entre los dos gigantes del fútbol español —el FC Barcelona y el Real Madrid— han llegado a un punto crítico. El presidente del club catalán, Joan Laporta, ha criticado duramente las recientes acciones del club madrileño, calificándolas como simples «niñerías» e intentos de distraer la atención. Así lo informa el diario Mundo Deportivo. Al respecto, Goal.com informa .

En el centro de la disputa se encuentra un informe especial presentado a la UEFA por el presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Los madrileños exigen sanciones estrictas contra el FC Barcelona en relación con el «caso Negreira». Sin embargo, Joan Laporta destacó en una entrevista en el estadio Spotify Camp Nou que estos intentos no darán resultado y que la UEFA está evaluando la situación correctamente.

Juegos políticos y crisis interna

Según Laporta, la directiva del Real Madrid está utilizando este escándalo para ocultar sus propios problemas internos. En particular, recordó las dificultades del club madrileño para convertirse en sociedad anónima y los problemas logísticos alrededor del estadio Santiago Bernabéu. «Quieren justificar sus acciones ilógicas prolongando este asunto, pero eso no los ayudará», afirmó el dirigente del FC Barcelona.

El presidente catalán considera que el documento de 500 páginas preparado por el Real Madrid es una simple «puesta en escena». Según sus palabras, la parte contraria no ha podido presentar ninguna prueba concreta en los procesos judiciales. El FC Barcelona, por su parte, ha presentado todos los documentos necesarios y está dispuesto a demostrar su inocencia.

El deterioro de las relaciones también fue provocado por las declaraciones de Florentino Perez sugiriendo que 14 títulos de liga de La Liga habrían sido «robados». Laporta rechazó estas acusaciones y amenazó con demandar al club madrileño si no retiraba sus afirmaciones infundadas.

Actualmente, las relaciones entre ambos clubes están totalmente rotas. Anteriormente, el propio Florentino Perez había admitido que la relación con el FC Barcelona se había deteriorado hasta un punto irreversible. Se espera que este conflicto continúe no solo en el campo, sino también en el ámbito jurídico y político. La UEFA, por ahora, no tiene prisa por tomar una decisión final, pero Laporta está convencido de que la organización está de su lado.

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Jahongir Tursunov
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