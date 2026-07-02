Grave fallo en el sistema de privacidad de Apple: Hide My Email expone las direcciones de los usuarios

Se ha detectado un error grave en Hide My Email, una de las funciones más populares de Apple diseñadas para proteger los datos personales de los usuarios. Se ha revelado que este fallo permite que las direcciones de correo electrónico reales de los usuarios queden expuestas a terceros. Esto podría afectar seriamente la reputación de Apple en materia de seguridad y privacidad. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según un informe de 404 Media, el experto en ciberseguridad Tyler Murphy identificó esta vulnerabilidad y la puso a prueba. El servicio Hide My Email debería ocultar el correo real del usuario y crear direcciones temporales y aleatorias en su lugar. Sin embargo, el error del sistema permite saltarse fácilmente esta capa de protección.

Alcance del riesgo y advertencia de expertos

Tyler Murphy, fundador del servicio EasyOptOuts, afirma que alertó a Apple sobre este problema hace un año. A pesar de ello, el gigante tecnológico no ha tomado medidas para solucionar este defecto hasta la fecha. En las pruebas realizadas por Murphy, fue posible identificar las direcciones de correo reales detrás de las direcciones ocultas en el 100 % de los casos.

Por el momento, los detalles técnicos de esta vulnerabilidad no se han hecho públicos. Esto se ha hecho por razones de seguridad, con el fin de evitar que los hackers utilicen esta información para organizar ataques masivos. Según el experto, la exposición de la dirección de correo electrónico facilita considerablemente la búsqueda de otros datos personales, incluyendo la dirección física y los números de teléfono.

Apple y los problemas de privacidad

Este no es el primer caso conflictivo relacionado con las promesas de privacidad de Apple. TechCrunch recuerda que en 2022, Apple fue demandado porque los iPhone seguían enviando datos a los servidores de la empresa aunque la función de recopilación de datos analíticos estuviera desactivada. Asimismo, en 2023, se demostró que la función de ocultar las direcciones MAC de los dispositivos era ineficaz en la práctica.

Teniendo en cuenta el alto número de usuarios de iPhone y servicios iCloud, confiar plenamente en la función Hide My Email puede ser arriesgado por ahora. Aunque Apple no ha emitido un comentario oficial sobre la situación, se espera que este error se corrija próximamente mediante una actualización del sistema.

Mientras la empresa basa su estrategia de marketing precisamente en la "privacidad", es inevitable que este tipo de errores técnicos disminuyan la confianza de los usuarios en la marca. Por ahora, se recomienda a los usuarios ser cautelosos al registrarse en sitios web sospechosos.