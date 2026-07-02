La leyenda del fútbol español Andres Iniesta compartió sus reflexiones sobre el estado actual de la selección y sus posibilidades en la Copa del Mundo. Durante la presentación del NSN Cycling Team en Barcelona, el excentrocampista destacó que el joven talento Lamine Yamal es una figura decisiva para España. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Iniesta afirmó que el éxito de la selección española depende directamente del estado físico y el rendimiento de Lamine Yamal. Cabe recordar que el jugador de 17 años fue fundamental en la victoria del equipo en la Euro 2024, aunque actualmente lucha contra las lesiones en este Mundial.

Carrera de líderes y resultados inesperados

Al hablar de los mejores jugadores del torneo, Andres Iniesta reconoció especialmente a dos estrellas. Según él, Lionel Messi y Kylian Mbappe son actualmente las figuras más brillantes de la competición. Ambos delanteros lideran la tabla de goleadores con seis goles cada uno.

Iniesta también señaló que la actual Copa del Mundo está llena de resultados inesperados. En particular, la temprana eliminación de grandes equipos como Alemania y Países Bajos fue una sorpresa para muchos. "En torneos así, cualquier pequeño detalle puede ser castigado, por lo que no se debe perder la concentración", advirtió la leyenda del fútbol.

Posibilidades de España y el rol de Yamal

A pesar de su lesión, Lamine Yamal disputó minutos importantes en la fase de grupos. Participó en los encuentros contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, logrando marcar un gol. España terminó primera de su grupo y se enfrentará a Austria en los cuartos de final.

"Lamine Yamal es un jugador muy importante para la selección. Su impacto en los partidos influye directamente en el resultado general del equipo. Considero a España como uno de los favoritos y confío en que podamos conseguir la segunda estrella (el segundo campeonato)", dijo Iniesta.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ya no puede permitirse errores en la fase de eliminatorias. Todo el pueblo español y los expertos esperan que Lamine Yamal se recupere totalmente y vuelva a mostrar los milagros de la Euro 2024. Mientras rivales como Francia y Argentina avanzan en los play-offs, España debe demostrar sus ambiciones de campeón.