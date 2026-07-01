Ashton Kutcher deja Sound Ventures para fundar un nuevo fondo de capital riesgo

La estrella de Hollywood y exitoso inversor Ashton Kutcher deja Sound Ventures, la firma de capital riesgo que cofundó con Guy Oseary hace 11 años. Según informa el Wall Street Journal, Kutcher planea lanzar un fondo de inversión completamente nuevo en colaboración con Morgan Beller. Este paso indica un cambio de estrategia de uno de los inversores más influyentes del mundo tecnológico. Así lo reporta Techcrunch.com en su noticia.

Morgan Beller, quien participará como cofundadora en el nuevo proyecto junto a Kutcher, cuenta con una amplia experiencia en el sector del capital riesgo. Anteriormente dirigió el proyecto de criptomoneda Libra en Meta y fue socia en fondos prestigiosos como NFX y Andreessen Horowitz. Aunque el nombre del nuevo fondo aún no se ha revelado, se espera que su enfoque principal sea la infraestructura de AI.

Cambios estratégicos y un nuevo enfoque hacia la AI

La salida de Ashton Kutcher de Sound Ventures no está relacionada con problemas en la empresa. Al contrario, el fondo ha logrado grandes éxitos invirtiendo en etapas tempranas en gigantes de la AI como OpenAI, Anthropic y World Labs. Según se informa, la separación se debió a diferencias de criterio sobre las etapas de inversión. Mientras que Sound Ventures se centra principalmente en empresas más consolidadas, Kutcher desea ahora apoyar startups en etapas muy tempranas.

El nuevo fondo se centrará principalmente en la infraestructura de AI, la energía y la «deep tech ». Esto implica no solo software, sino startups basadas en soluciones de ingeniería complejas y descubrimientos científicos. Kutcher y Beller pretenden fortalecer los cimientos del sector invirtiendo en las fuentes de energía y la base técnica que impulsan los sistemas de AI.

Ilya Strebulaev, profesor de finanzas de la Universidad de Stanford, señala que Kutcher aparece constantemente en el ranking de los mejores inversores de «unicornios » (empresas valoradas en más de mil millones de dólares). Su relación de años con Sam Altman, fundador de OpenAI, y su capacidad para prever tendencias tecnológicas podrían asegurar el éxito del nuevo fondo.

A pesar de su partida, Ashton Kutcher no cortará totalmente sus vínculos con Sound Ventures. Permanecerá como asesor del fondo. A su vez, Guy Oseary y Effie Epstein, socia principal de Sound Ventures, asesorarán el nuevo proyecto de Kutcher. Esto demuestra que las relaciones entre las partes se mantienen en un nivel amistoso y profesional.

Esta noticia también es relevante para los emprendedores e inversores tecnológicos de Uzbekistán. El hecho de que el capital riesgo mundial se desplace de los productos de software hacia sectores fundamentales como la infraestructura y la energía marca la dirección del desarrollo futuro del mercado tecnológico.