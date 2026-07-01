Un nuevo gigante en la infraestructura de IA: Together AI alcanza una valoración de 8.300 millones de dólares

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Un nuevo gigante en la infraestructura de IA: Together AI alcanza una valoración de 8.300 millones de dólares

La startup Together AI, proveedor de infraestructura en la nube para tecnologías de inteligencia artificial, ha recaudado 800 millones de dólares en una ronda de inversión serie C. Tras esta etapa financiera, el valor de mercado de la empresa aumentó rápidamente a 8.300 millones de dólares. Este indicador muestra cuánto se está intensificando la competencia en el mercado del neocloud y la confianza de los inversores en los modelos de código abierto. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La ronda de inversión fue liderada por Aramco Ventures, con la participación de grandes empresas como Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital y el gigante tecnológico NVIDIA. Together AI estaba valorada en solo 3.300 millones de dólares hace apenas 16 meses. El hecho de que el valor de la empresa se haya más que duplicado en un corto periodo se explica por el crecimiento abrupto de la demanda global de potencia de cálculo basada en IA.

Según datos de ixbt.com, la empresa informó que el volumen de pedidos anuales al cierre del último trimestre superó los 1.150 millones de dólares. Actualmente, muchas empresas están sustituyendo los modelos de IA cerrados y costosos por modelos de código abierto más económicos y eficientes a través de proveedores como Together AI. Esta tendencia ha provocado que el volumen de uso de soluciones de código abierto en el sector se triplicara respecto al año pasado.

La carrera de infraestructura basada en chips NVIDIA y AMD

Las empresas de neocloud como Together AI se dedican principalmente al alquiler de clústeres de GPU NVIDIA y otros equipos especializados. Actualmente, la necesidad de estos servicios es muy alta, ya que los servicios de nube tradicionales no dan abasto para satisfacer las necesidades de cálculo de todos los clientes. Por ejemplo, el mes pasado, la startup TensorWave, basada en chips AMD, también atrajo una gran inversión con una valoración de 1.550 millones de dólares.

Uno de los fundadores de Together AI, Vipul Ved Prakash, es un emprendedor experimentado que vendió la plataforma de búsqueda de redes sociales Topsy a Apple por más de 200 millones de dólares. Junto a él se encuentran el profesor de la Universidad de Stanford Percy Liang y el docente de la ETH Zürich Ce Zhang. La armonía entre el conocimiento académico y la experiencia empresarial permitió a la empresa atraer a miles de clientes de pago como Cursor, Cognition y Decagon.

Este tipo de plataformas también son de gran importancia para los programadores uzbekos y las empresas de IT locales. A escala global, la popularización de los modelos de código abierto permite no depender únicamente de las grandes corporaciones al crear sistemas de IA complejos. La infraestructura que ofrece Together AI ayuda a las startups a poner en marcha sus proyectos de manera relativamente económica y rápida.

En conclusión, la nueva inversión de 800 millones de dólares permitirá a Together AI ampliar su capacidad de servidores y eliminar las barreras técnicas en el camino hacia la democratización de la inteligencia artificial. La carrera de la IA ya no se libra solo en el nivel de inteligencia de los modelos, sino también en el hardware y la capacidad de infraestructura necesarios para ejecutarlos.

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Abror Shuhratov
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