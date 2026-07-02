Zlatan Ibrahimovic nombra al trío « aterrador » de Francia

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Zlatan Ibrahimovic nombra al trío « aterrador » de Francia

El exdelantero de la selección sueca Zlatan Ibrahimovic ha valorado muy positivamente la línea de ataque de la selección de Francia.

En su opinión, el trío formado por Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé es actualmente uno de los ataques más peligrosos del fútbol mundial.

Los tres mejores futbolistas del mundo en las filas de Francia

Ibrahimovich destacó que tres de los cinco mejores jugadores del fútbol actual actúan en el ataque francés.

«Tres de los cinco mejores futbolistas del mundo juegan en el ataque de Francia: Dembélé, Olise y Mbappé», dijo Zlatan.

Mencionó que Erling Haaland y Lamine Yamal podrían ocupar los otros dos puestos, mientras que describió a Lionel Messi como un jugador de un nivel aparte.

No es fácil reunir a las estrellas en un solo equipo

Zlatan afirmó que reunir a futbolistas fuertes en una sola plantilla no es suficiente por sí solo para alcanzar el éxito.

Citó como ejemplo la época en que Mbappé, Messi y Neymar jugaron juntos en el PSG.

«No es fácil crear una combinación eficaz con tales estrellas. En el PSG, Mbappé, Messi y Neymar jugaron juntos, pero esto no siempre dio un resultado del 100 %», señaló.

La principal ventaja del trío francés

Ibrahimovich señaló especialmente que no hay una competencia excesiva entre los delanteros franceses por determinar quién es el jugador número uno.

En su opinión, Dembélé, Olise y Mbappé realizan un gran volumen de trabajo no solo con el balón, sino también en los movimientos sin balón.

«Todo el mundo sabe de lo que son capaces con el balón. Pero el trabajo que hacen sin balón es aún más importante», dijo el exdelantero.

«Aterrador para los rivales»

Zlatan destacó que cada delantero de Francia tiene la capacidad de decidir el destino del encuentro por sí solo.

«Cada uno de ellos puede decidir el destino del juego por sí solo. Esto es aterrador para los rivales», citó RMC Sport.

La velocidad, la técnica y el entendimiento mutuo en la línea de ataque de Francia convierten al equipo en una fuerza extremadamente peligrosa para cualquier rival.

Zlatan IbrahimovicOusmane DembeleKylian MbappeErling HaalandLionel Messi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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